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İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

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İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

Uluslararası barış araştırma enstitüsü SIPRI tarafından 2021-2025 dönemini kapsayan küresel silah ticareti verileri kamuoyuyla paylaşılırken, ülkelerin savunma alanındaki devasa tercihleri gözler önüne serildi. Küresel büyük silah ihracatının yüzde 42'sini tek başına sırtlayan ABD zirvedeki yerini korurken, Fransa, Rusya ve Çin gibi devlerin en büyük alıcıları da raporda net bir şekilde yer aldı. Türkiye'nin savunma tedarikinde yüzde 16'lık oranla ilk sırayı Pakistan'a kaptırması ve listedeki diğer stratejik ortaklıklar dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

#1
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

Uluslararası silah ticaretine ilişkin veriler, ülkelerin savunma alanındaki tercihlerini ortaya koydu. 2021-2025 yılları arasında ABD, küresel büyük silah ihracatının yüzde 42’sini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Fransa, Rusya, Almanya ve Çin de önde gelen ihracatçılar arasında bulunurken, ülkelerin en büyük silah alıcıları arasındaki sıralama belli oldu.

#2
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

1. ABD - Yüzde 42 - Suudi Arabistan (Yüzde 12)  2. Fransa - Yüzde 9,8 - Hindistan (Yüzde 24)  3. Rusya - Yüzde 6,8 - Hindistan (Yüzde 48)

#3
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

4. Almanya - Yüzde 5,7 - Ukrayna (Yüzde 24)  5. Çin - Yüzde 5,6 - Pakistan (Yüzde 61)  6. İtalya - Yüzde 5,1 - Katar (Yüzde 26)

#4
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

7. İsrail - Yüzde 4,4 - Hindistan (Yüzde 29)  8. Birleşik Krallık - Yüzde 3,4 - Katar (Yüzde 31)  9. Güney Kore - Yüzde 3 - Polonya (Yüzde 58)

#5
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

10. İspanya - Yüzde 2,3 - Suudi Arabistan (Yüzde 28)  11. Türkiye - Yüzde 1,8 - Pakistan (Yüzde 16)  12. Hollanda - Yüzde 1,2 - Ukrayna (Yüzde 23)

#6
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

13. Norveç - Yüzde 1 - ABD (Yüzde 33)  14. Polonya - Yüzde 1 - Ukrayna (Yüzde 94)  15. İsveç - Yüzde 0,9 - Brezilya (Yüzde 24)

#7
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

16. Kanada - Yüzde 0,7 - Ukrayna (Yüzde 34)  17. Çekya - Yüzde 0,4 - Ukrayna (Yüzde 69)  18. Güney Afrika - Yüzde 0,4 - BAE (Yüzde 39) 

#8
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

19. Danimarka - Yüzde 0,3 - Ukrayna (Yüzde 50)  20. İsviçre - Yüzde 0,3 - İspanya (Yüzde 46)  21. Ukrayna - Yüzde 0,3 - Çin (Yüzde 64) 

#9
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

22. Avustralya - Yüzde 0,3 - Ukrayna (Yüzde 24)  23. Belçika - Yüzde 0,3 - Suudi Arabistan (Yüzde 30)  24. Brezilya - Yüzde 0,3 - Portekiz (Yüzde 45) 25. İran - Yüzde 0,3 - Rusya (Yüzde 73)

#10
Foto - İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu

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