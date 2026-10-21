İşte herkesin merak ettiği liste! Türkiye’den en çok silah alan ülke belli oldu
Uluslararası barış araştırma enstitüsü SIPRI tarafından 2021-2025 dönemini kapsayan küresel silah ticareti verileri kamuoyuyla paylaşılırken, ülkelerin savunma alanındaki devasa tercihleri gözler önüne serildi. Küresel büyük silah ihracatının yüzde 42'sini tek başına sırtlayan ABD zirvedeki yerini korurken, Fransa, Rusya ve Çin gibi devlerin en büyük alıcıları da raporda net bir şekilde yer aldı. Türkiye'nin savunma tedarikinde yüzde 16'lık oranla ilk sırayı Pakistan'a kaptırması ve listedeki diğer stratejik ortaklıklar dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.