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Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

2022-11-18 16:25:36
Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

İnsanoğlu, geçmiş zamanlardan bu yana sağlık için pek çok farklı yöntem kullanmıştır. Doğanın sunduğu farklı besinler ve bu besinlerin değerleri sağlığa pek çok fayda sunmaktadır. Yörelere göre değişiklik gösterse de tekbir payda da, sağlık konusunda birleşen turşu, çok yararlı besin kaynaklarından biridir. Turşu farklı sebzeler ve sirke ile yapılan ve probiyotik özelliği çok yüksek olan bir besindir. Özellikle suyu ise tam bir şifa kaynağı durumundadır. Vücutta oluşan hastalıklara karşı güçlü ve tam bir kalkan oluşturmakta ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı rol oynamakta. Turşu suyunu bazı besinlerle birlikte tüketmek ise sağlık açısından daha faydalı oluyor. Turşu suyunun faydaları Canan Karatay tarafından da bir dönem sıkça dile getirilmiş ve kişiler tarafından tüketimine yoğun talep gerçekleşmiştir.

#1
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Türklerde turşu çok önemlidir. Geleneksel olarak festival bile düzenlenen turşu, hem kendi hemde suyu olarak vücuda birçok fayda sağlamaktadır. Turşu suyu hem lezzeti hem de insan vücuduna sağladığı fayda ile doğal bir probiyotiktir. Özellikle koronavirüs döneminde de kullanımı artan turşu suyu nelere iyi gelir sorusu kişiler tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alır. Turşu suyunun bal ile tüketilmesi de balgam sorunu yaşayanlar için önerilen yöntemler arasında yer alır. Turşu suyu mineral ve vitamin açısında da çok zengindir. İşte, turşu suyunun yararları hakkında merak edilenler.

#2
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Turşu Suyunun Faydaları Turşu suyunun düzenli tüketimi ile kasların güçlenmesi sağlanır. Kas arasında zaman içinde toksinler birikir. Tuşu suyu da bu toksinleri atmanıza yardımcı olur. Turşu suyu tüketimi ile vücutta meydana gelen sıvı kaybı dengelenir. Böbrek üstü bezlerinin daha iyi çalışmasını sağlar. Turşu suyu güçlü bir probiyotik ve antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden bağışıklık sistemini düzenler. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlar. Metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağladığı için kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilebilir. Yağ yakımını sağlar. Vücudun belirli bölgelerinde yağ birikime engel olduğu için bölgesel zayıflama konusunda da yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Kan şekerini dengeler. Sindirim sistemini düzenler ve güçlendirir.

#3
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Başta balgam sorununa ve mide rahatsızlıklarına fayda sağlayan turşu uzmanlar tarafından sık sık öneriliyor. Bilim insanlarının araştırmalarına göre turşu suyu içerisinde bulundurduğu sirke nedeniyle kan şekerindeki ani yükselmeleri ve düşmeleri önlemede yardımcı olduğu saptandı. Uzmanların sık sık tüketilmesi için uyardığı turşu suyu aynı zaman da kansere karşı kalkan görevi görmekte de oldukça başarılıdır. İçerisinde besinlerin vitaminiyle birleşen sirke, mide hastalıklarına ve sindirim sistemine iyi gelmektedir. Fermente edilen turşu bağırsaklardaki iyi bakterilerin büyümesine ve sağlıklı kalmasına teşvik etmektedir.

#4
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

​Balın içerisinde bulunan antioksidanlar, kalp-damar rahatsızlıkları riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda antidepresan, anksiyete gibi rahatsızlıklarada fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Fayda sağlayan bu besin balla tüketildiği takdirde ise tam bir şifa deposu oluyor. Bal ile birlikte tüketilmesi ise bir çok hastalığa fayda sağlamaktadır.

#5
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Turşu Suyu Öksürüğe İyi Gelir mi? Turşu suyunun içerisinde bulunan antibiyotik ve probiyotik etki ile düzenli bir kullanım yapıldığında öksürüğe iyi geldiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra antibakteriyel oranı da turşu suyunda çok yüksektir. Bu yüzden turşu suyunun bağırsaklara faydası da göz ardı edilmemelidir. Düzenli kullanım ile mide ve bağırsakta meydana gelen toksinleri atmaya yardımcı olur. Turşu Suyunun Cilde Faydaları- Turşu suyunun cilde iyi geldiği bilinmektedir. Ancak içerisinde asit miktarı yüksek oluğu için hassas ciltlere sahip kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Turşu suyunun ciltte meydana gelen güneş yanıklarının hasarlarını azaltmada etkisi olduğu bilinir. Bir pamuk yardımı ile güneş yanıklarının olduğu yere turşu suyunu kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra antibakteriyel ve antioksidan özelliği ile düzenli kullanımda cilt hasarlarının iyileşmesine de katkı sağlayacaktır.

#6
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Turşu Suyunun Zararları- Fazla tüketildiğinde: Gut rahatsızlığı olanlar tüketmemeye dikkat etmelidir. Aksi halde içerdiği asit miktarı ile zarar verebilir. Yüksek sodyum oranına sahiptir. Fazla tüketildiğinde idrara çıkama sorununun yanı sıra şişkinlik ve şişme gibi problemlere yol açabilir. Hazımsızlığa yol açabilir. Tuz oranı çok yüksek olduğu için yüksek tansiyonu olan kişilerde tansiyon artışına yol açabilir. Mide rahatsızlıkları olan kişiler tarafından da yoğun tüketilmesi önerilmemektedir.

#7
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Tam Ölçülü Turşu Suyu Tarifi İçin Malzemeler 4 su bardağı su, 1 su bardağı üzüm sirkesi, 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı limon tuzu, Sarımsak. Tam Ölçülü Turşu Suyu Tarifi Nasıl Yapılır? Bu turşu suyu ile istediğiniz turşuyu kurabilirsiniz. Ben biberi ekledim biber miktarı arttıkça turşu suyunuda arttırabilirsiniz.

#8
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Acılı turşu suyu neye iyi gelir? Acı turşu suyunun faydaları: Turşu suyu güçlü bir probiyotik ve antioksidan kaynağıdır. Bu yüzden bağışıklık sistemini düzenler. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlar. Metabolizmanın daha düzenli ve hızlı çalışmasını sağladığı için kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilebilir.

#9
Foto - Turşu suyunun inanılmaz faydaları: Turşu suyu içmek nelere iyi gelir, faydaları neler? Tam ölçülü turşu suyu tarifi hazırlama

Turşu suyu içmek zayiflatir mi? Vücut üzerindeki metabolizma hızını neredeyse ikiye katlayan turşular, metabolizmanı yavaş çalışmasının önüne geçerek daha kısa sürede daha fazla kalori yakmaya neden olur. Daha hızlı çalışan bir metabolizma ile çok daha kolay kilo verip yağ yakabilirsiniz. Turşu suyu gribe iyi gelir mi? Grip ve soğuk algınlıklarına karşı iyi gelir. Turşu suyu gastrite iyi gelir mi?Turşu suyu mideye iyi gelirmi? Gastrit belirtilerinin artmasına neden olabilir.Gastritte, tuz ve tuzlu gıdaların kısıtlanması önerilmektedir. Çünkü tuz mide iç zarına zarar verebilir. Turşu, tuz oranı yüksek bir gıdadır. Bu nedenle gastritte turşu tüketilmemesi veya azaltılması önerilmektedir.

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