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AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

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AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, milyonların beklediği emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

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Foto - AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

Emeklilerin bir bölümünün mevcut maaşlarını yetersiz bulduğunu, asgari ücretle çalışan bazı vatandaşların da ücretlerinden memnun olmadığını belirten Şen, her iki kesimin gelirlerinin artırılması için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

#2
Foto - AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

Emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Şen, mevcut ücretlerin bazı vatandaşların beklentilerini karşılamadığını söyledi.

#3
Foto - AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

Emeklilerin maaşlarını yetersiz bulan kesimine hak verdiğini belirten Şen, "Emeklilerimizin bir kesimi maaşlarını yetersiz bulmaktadır. Onlara katılıyorum, haklılar. Asgari ücretle çalışan bir kısım çalışanlarımız asgari ücret miktarını yeterli bulmamaktadır. Onlara da katılıyorum" dedi.

#4
Foto - AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

"DAHA MEMNUN OLACAKLARI BİR ÜCRET ORTAYA ÇIKACAK" - Maaşların artırılmasına yönelik Ankara'da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Şen, emeklilerin ve asgari ücretlilerin gelirlerinde iyileştirme yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

#5
Foto - AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde o kesimdeki emeklilerimizin inşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek. Keza asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın da daha memnun olacakları bir ücret miktarı ortaya çıkacak."

#6
Foto - AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? Emekli maaşları ve asgari ücrette yapılması gündeme gelen artışların miktarına ilişkin ise henüz net bir rakam açıklanmadı. Mustafa Şen, önümüzdeki dönemde gelirlerin daha da yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Seneye bunları biraz daha yükselteceğiz. Daha da memnun olacakları seviyeye inşallah yükselteceğiz" ifadelerini kullandı. Kaynak: sabah.com.tr

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