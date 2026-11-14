AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? Emekli maaşları ve asgari ücrette yapılması gündeme gelen artışların miktarına ilişkin ise henüz net bir rakam açıklanmadı. Mustafa Şen, önümüzdeki dönemde gelirlerin daha da yükseltilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Seneye bunları biraz daha yükselteceğiz. Daha da memnun olacakları seviyeye inşallah yükselteceğiz" ifadelerini kullandı. Kaynak: sabah.com.tr