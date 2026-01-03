  • İSTANBUL
Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!
Giriş Tarihi:

Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

Çin'in Hunan eyaletinde devam eden çalışmalar sonucunda yerin derinliklerinde bin tondan fazla altın barındırabileceği tahmin edilen yeni bir yeraltı yatağı tespit edildi.

Foto - Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

Çin'in Hunan Eyaleti'nde sürdürülen jeolojik çalışmalar, dünya gündemine oturan büyük bir keşfe sahne oldu. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'na bağlı ekiplerin Wangu altın sahasında yaptığı incelemelerde, yerin derinliklerinde bin tondan fazla altın bulunabileceği değerlendirildi. Tahmini değerin yaklaşık 600 milyar yuan, yani 3,7 trilyon TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

Foto - Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

ON BİNLERCE METRELİK SONDAJ Uzun soluklu çalışmalar kapsamında on binlerce metreyi bulan sondajlar yapıldığı, gelişmiş 3 boyutlu modelleme teknikleriyle yer altındaki yapıların analiz edildiği kaydedildi. İlk bulgular, sahada yüksek potansiyelli bir mineralizasyonun varlığına işaret ederken, rezervin gerçek büyüklüğünün netleşmesi için daha kapsamlı ölçümlere ihtiyaç olduğu belirtildi.

Foto - Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

40'TAN FAZLA ALTIN DAMARI TESPİT EDİLDİ Mevcut verilere göre yaklaşık 2 bin metre derinlikte 40'tan fazla altın damarı belirlendi. Jeologlar, mineralleşmenin 3 bin metreye kadar uzanabileceğini öngörüyor.

Foto - Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

TEK ÖRNEKTE DİKKAT ÇEKEN TENÖR: TON BAŞINA 138 GRAM Saha çalışmalarında incelenen bazı kaya örneklerinde gözle görülebilir altın izlerine rastlandığı bildirildi. Uzmanlar, tek bir kesitte ton başına 138 gram gibi oldukça yüksek bir altın tenörü ölçüldüğünü açıkladı. Ancak bu tür lokal yüksek değerlerin, yatağın tamamının aynı ölçüde ekonomik olduğu anlamına gelmediğinin altı çizildi.

Foto - Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

DERİNLİK ARTTIKÇA MALİYET KATLANIYOR Uzmanlar, bir madenin işletilebilirliğinde yalnızca tenörün değil; damarların kalınlığı, sürekliliği ve çıkarma koşullarının da belirleyici olduğuna dikkat çekti. Derinlik arttıkça ısı, su basıncı, havalandırma ve üretim maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiği vurgulandı.

Foto - Turnayı gözünden vurdular: Yer altından servet fışkırdı!

BÖLGE ZATEN ALTIN POTANSİYELİYLE BİLİNİYORDU Wangu altın sahasının bulunduğu kuzeydoğu Hunan bölgesinin, Çin'in en önemli altın kuşaklarından biri olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bu son keşiften önce dahi bölgedeki toplam altın kaynaklarının 315 tonun üzerinde olduğu biliniyordu. kaynak: haberler

