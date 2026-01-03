Canlı yayında kötü muamele iddiası! Tiktok'ta rezilliğin böylesi: Bu skandal geniş yankı uyandırdı... Kontrolsüzlüğe de pes!
İstanbul’da TikTok üzerinden canlı yayın yapan Zeynep Zer’in, demans hastası annesini yayına çıkararak takipçilerden “pizza” ve “fatura” gerekçesiyle para talep ettiği iddiaları üzerine polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri inceleme başlattı.
İstanbul’da sosyal medya platformu TikTok’ta canlı yayınlar yapan Zeynep Zer isimli kadının, demans hastası olduğu belirtilen annesi Efruz Zer’i yayınlara çıkararak takipçilerinden jeton talep ettiği iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş yetkililere ihbarda bulundu.
İddialara göre Zer, canlı yayın sırasında annesi için pizza alacağını ve elektrik faturası ödemesi gerektiğini söyleyerek izleyicilerden para topladı. Söz konusu yayınlarda yaşlı kadının uzun süre ayakta tutulduğu ve yorgun halde ekrana yansıtıldığı öne sürüldü. İHBARLAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ Görüntülerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasının ardından yapılan ihbarlar üzerine polis ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri eve giderek inceleme yaptı. Yetkililerin, yaşlı kadının durumu ve bakım koşullarıyla ilgili değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, demans hastası olduğu belirtilen Efruz Zer’in yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle yayınlara çıkarıldığı, beslenme ve temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar, kamuoyunda tepkilere neden oldu. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yapılan incelemelerin ardından Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre Zer’in, daha sonra yeniden canlı yayın açarak kendisini şikâyet eden kişilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ileri sürüldü. SOSYAL MEDYADA “YAŞLI İSTİSMARI” TARTIŞMASI Olay, sosyal medyada “yaşlı istismarı” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı, yaşlı kadının can güvenliği ve sağlık durumu konusunda endişelerini dile getirerek yetkililerin süreci yakından takip etmesi çağrısında bulundu.
