Canlı yayında kötü muamele iddiası! Tiktok'ta rezilliğin böylesi: Bu skandal geniş yankı uyandırdı... Kontrolsüzlüğe de pes!

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, demans hastası olduğu belirtilen Efruz Zer’in yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle yayınlara çıkarıldığı, beslenme ve temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar, kamuoyunda tepkilere neden oldu. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yapılan incelemelerin ardından Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre Zer’in, daha sonra yeniden canlı yayın açarak kendisini şikâyet eden kişilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ileri sürüldü. SOSYAL MEDYADA “YAŞLI İSTİSMARI” TARTIŞMASI Olay, sosyal medyada “yaşlı istismarı” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı, yaşlı kadının can güvenliği ve sağlık durumu konusunda endişelerini dile getirerek yetkililerin süreci yakından takip etmesi çağrısında bulundu.