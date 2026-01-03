'Türk İHA'larını vuracağız' diyen ülkeye tarihi gözdağı: 600 km menzilli füze ateşlendi
Hindistan'ın 'Türk insansız hava araçlarını vuracağız' yönündeki tehdidi gündemdeki yerini korurken 600 km menzilli füze ateşlendi.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu atışın ulusal havacılık ve savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli bir aşamayı temsil ettiği belirtildi.
Açıklamada, “TAIMOOR Seyir Füzesi, 600 kilometre menzilde, konvansiyonel harp başlığı taşıyarak düşman kara ve deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle angaje edebilme kabiliyetine sahiptir.” ifadeleri kullanıldı.
Yetkililer, TAIMOOR’un en son teknolojiye sahip seyrüsefer ve güdüm sistemleriyle donatıldığını bildirdi. Füzenin çok alçak irtifalarda uçacak şekilde tasarlandığı, bu sayede düşman hava ve füze savunma sistemlerinden etkin biçimde kaçınabildiği aktarıldı.
Açıklamada, TAIMOOR’un hassas vuruş kabiliyetinin Pakistan Hava Kuvvetleri’nin konvansiyonel caydırıcılığını ve operasyonel esnekliğini artırdığı, ülkenin genel savunma duruşunu güçlendirdiği kaydedildi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, “Başarılı test, Pakistan savunma sanayiinin ulaştığı teknik olgunluğu, yenilikçiliği ve kendi kendine yeterliliği ortaya koymaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.
Atışın, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey subayları ile bu silah sisteminin geliştirilmesinde görev alan bilim insanları ve mühendisler tarafından izlendiği bildirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu’nun, bilim insanlarını, mühendisleri ve Pakistan Hava Kuvvetleri personelini bu başarıdan dolayı tebrik ettiği, “profesyonel mükemmeliyetlerini, özverilerini ve Pakistan’ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik sarsılmaz bağlılıklarını” takdir ettiği ifade edildi. Kaynak: Savunmasanayist
