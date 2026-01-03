'Türk İHA'larını vuracağız' diyen ülkeye tarihi gözdağı: 600 km menzilli füze ateşlendi

Atışın, Pakistan Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey subayları ile bu silah sisteminin geliştirilmesinde görev alan bilim insanları ve mühendisler tarafından izlendiği bildirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu’nun, bilim insanlarını, mühendisleri ve Pakistan Hava Kuvvetleri personelini bu başarıdan dolayı tebrik ettiği, “profesyonel mükemmeliyetlerini, özverilerini ve Pakistan’ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik sarsılmaz bağlılıklarını” takdir ettiği ifade edildi. Kaynak: Savunmasanayist