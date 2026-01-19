'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı

Dedeağaç Narkotik Şube Müdürlüğü, yakalanan askerlerin bu maddeleri: Kışla içerisindeki diğer personellere mi sattığını, Sınır bölgesindeki sivil ağlarla bir bağlantıları olup olmadığını, Uyuşturucunun kaynağının hangi bölge olduğunu titizlikle inceliyor. Ağırlaştırılmış uyuşturucu ticareti suçlamasıyla savcılığa sevk edilen iki asker, askeri mahkeme yerine sivil yargı önünde hesap verecek. Bölge halkı ve askeri yetkililer, sınır güvenliğinden sorumlu kişilerin böyle bir skandala karışmasının şokunu yaşıyor. Stratejik öneme sahip Meriç bölgesinde, vatan savunması beklenen ellerin zehir trafiğine karışması, bölgedeki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.