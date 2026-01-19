  • İSTANBUL
'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı
'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı

Türkiye'ye karşı akılalmaz adımlar atan Yunanistan'da ülkenin en kritik noktasında bulunan askeri üste büyük bir skandal patlak verdi.

'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki en kritik noktalarından biri olan Sofulu (Sufli) kasabası, bugün askeriye içinden gelen skandal bir haberle sarsıldı. Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekiplerinin düzenlediği gizli operasyonda, sınırda görevli iki muvazzaf asker zehir sevkiyatı yaparken suçüstü yakalandı.

'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir takipte olan 22 ve 30 yaşlarındaki iki asker, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun boyutu, ele geçirilen maddelerin çeşitliliği ve miktarı ise güvenlik birimlerini bile hayrete düşürdü.

'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı

Ele geçirilenler arasında şunlar yer alıyor: 1,5 Kilogram Esrar 115 Gram Kokain 50 Gram “Çikolata” (Hassas işlenmiş kenevir) Hassas terazi ve paketleme ekipmanları

'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı

Haberin en dikkat çekici ve endişe verici kısmı ise, askerlerin üzerinde bulunan ve son yıllarda müzik dünyasında “trapçi ilacı” olarak ünlenen “Lean” (kodein içerikli karışım) şişeleri oldu. Gençler arasında hızla yayılan bu tehlikeli maddenin kışla sınırları içine kadar sızmış olması, askeri hiyerarşideki denetim boşluğunu tartışmaya açtı.

'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı

Dedeağaç Narkotik Şube Müdürlüğü, yakalanan askerlerin bu maddeleri: Kışla içerisindeki diğer personellere mi sattığını, Sınır bölgesindeki sivil ağlarla bir bağlantıları olup olmadığını, Uyuşturucunun kaynağının hangi bölge olduğunu titizlikle inceliyor. Ağırlaştırılmış uyuşturucu ticareti suçlamasıyla savcılığa sevk edilen iki asker, askeri mahkeme yerine sivil yargı önünde hesap verecek. Bölge halkı ve askeri yetkililer, sınır güvenliğinden sorumlu kişilerin böyle bir skandala karışmasının şokunu yaşıyor. Stratejik öneme sahip Meriç bölgesinde, vatan savunması beklenen ellerin zehir trafiğine karışması, bölgedeki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

'Türkiye'yi karşı silahlanıyoruz' demişlerdi! Askerleri müptezel çıktı

Nuri

Yanlış kullanılan bir kelime daha, müptezel ile müptela kelimeleri karıştırılır oldu son zamanlarda.
