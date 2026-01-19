Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

Kar yağışı, soğuk hava ve ani sıcaklık değişimleriyle birlikte bağışıklık konusu her kış olduğu gibi bu yıl da öne çıktı. Özellikle soğuk algınlığı, halsizlik ve mevsimsel yorgunluk şikâyetlerinin arttığı dönemlerde, günlük beslenme düzenine eklenen doğal ürünler daha fazla ilgi görüyor. Bu bağlamda bazı bitkisel çaylar, bağışıklığa faydasıyla öne çıkarak tercih ediliyor.