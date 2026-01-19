Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor
Kar yağışının tüm Türkiye'yi etkisi altına aldığı şu günlerde mutlaka sofralarınızın baştacı yapmanız gereken bir öneri daha...
Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde bağışıklığı destekleyen doğal alışkanlıklar yeniden gündeme geldi. Öte yandan bir yudumu adeta bağışıklığı zırh gibi yapan bazı bitkisel çaylar bulunuyor. İşte detaylar…
Kar yağışı, soğuk hava ve ani sıcaklık değişimleriyle birlikte bağışıklık konusu her kış olduğu gibi bu yıl da öne çıktı. Özellikle soğuk algınlığı, halsizlik ve mevsimsel yorgunluk şikâyetlerinin arttığı dönemlerde, günlük beslenme düzenine eklenen doğal ürünler daha fazla ilgi görüyor. Bu bağlamda bazı bitkisel çaylar, bağışıklığa faydasıyla öne çıkarak tercih ediliyor.
Soğuk havalarda vücut, dış etkenlere karşı daha fazla enerji harcıyor. Bu süreçte bağışıklık sistemini destekleyen besinler, günlük rutinin önemli bir parçası hâline geliyor.
Özellikle sabahları ya da akşam saatlerinde tüketilen sıcak veya ılık bitkisel çaylar, hem iç ısıyı dengeliyor hem de mevsim geçişlerinde vücudu destekliyor. İşte kış aylarında soğuk havalara iyi gelen ve bağışıklığı güçlendiren bitki çayları...
Kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla en sık tercih edilen bitki çayları arasında kuşburnu, ekinezya ve rezene öne çıkıyor.
· Kuşburnu çayı: Doğal C vitamini içeriğiyle kış aylarında en çok tercih edilen bitki çayları arasında yer alır. Soğuk havalarda vücudu desteklemek amacıyla düzenli olarak tüketilir.
· Ekinezya çayı: Mevsim geçişlerinde bağışıklığı desteklemek isteyenlerin sıkça yöneldiği bitkilerden biridir. Genellikle kısa süreli kullanım şeklinde tercih edilir. · Rezene çayı: Hafif yapısıyla bilinir. Sindirimi rahatlatmasının yanı sıra kış döneminde genel vücut direncini destekleyen bitki çayları arasında gösterilir.
Bitki çayları bağışıklığı desteklemesiyle öne çıksa da her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Bu nedenle bitki çaylarının aşırı tüketilmemesi tavsiye edilir.
