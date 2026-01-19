  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müthiş kararı duyurdular: Beşiktaş'tan forvete Lukaku hamlesi! Sağlık raporları... Yer yerinden oynar! Tuhaf bir transfer hamlesi daha mı? Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına kanca! Rakam korkunç boyutlara ulaştı: İran'da ölü sayısı güncellendi! Nihat Kahveci'den çok sert Kerem Aktürkoğlu eleştirisi: Futbolu şaşırtmadı... Halk meydanlara döküldü: Rakka'da SDG'den kurtuluş bayramı! Tuhaf iddianın adresi şaşırtmadı: Türkiye o iki savaş uçağını kopyaladı Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Isırgan otunun faydaları & zararları! Bugün yapın Daha dün bir bugün iki… Suriye Merkez Bankası’ndan ‘helal olsun’ dedirten adım 750 yıllık medreseye kovalı önlem rezaleti
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

Kar yağışının tüm Türkiye'yi etkisi altına aldığı şu günlerde mutlaka sofralarınızın baştacı yapmanız gereken bir öneri daha...

#1
Foto - Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

Soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde bağışıklığı destekleyen doğal alışkanlıklar yeniden gündeme geldi. Öte yandan bir yudumu adeta bağışıklığı zırh gibi yapan bazı bitkisel çaylar bulunuyor. İşte detaylar…

#2
Foto - Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

Kar yağışı, soğuk hava ve ani sıcaklık değişimleriyle birlikte bağışıklık konusu her kış olduğu gibi bu yıl da öne çıktı. Özellikle soğuk algınlığı, halsizlik ve mevsimsel yorgunluk şikâyetlerinin arttığı dönemlerde, günlük beslenme düzenine eklenen doğal ürünler daha fazla ilgi görüyor. Bu bağlamda bazı bitkisel çaylar, bağışıklığa faydasıyla öne çıkarak tercih ediliyor.

#3
Foto - Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

Soğuk havalarda vücut, dış etkenlere karşı daha fazla enerji harcıyor. Bu süreçte bağışıklık sistemini destekleyen besinler, günlük rutinin önemli bir parçası hâline geliyor.

#4
Foto - Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

Özellikle sabahları ya da akşam saatlerinde tüketilen sıcak veya ılık bitkisel çaylar, hem iç ısıyı dengeliyor hem de mevsim geçişlerinde vücudu destekliyor. İşte kış aylarında soğuk havalara iyi gelen ve bağışıklığı güçlendiren bitki çayları...

#5
Foto - Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

Kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla en sık tercih edilen bitki çayları arasında kuşburnu, ekinezya ve rezene öne çıkıyor.

#6
Foto - Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

· Kuşburnu çayı: Doğal C vitamini içeriğiyle kış aylarında en çok tercih edilen bitki çayları arasında yer alır. Soğuk havalarda vücudu desteklemek amacıyla düzenli olarak tüketilir.

#7
Foto - Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

· Ekinezya çayı: Mevsim geçişlerinde bağışıklığı desteklemek isteyenlerin sıkça yöneldiği bitkilerden biridir. Genellikle kısa süreli kullanım şeklinde tercih edilir. · Rezene çayı: Hafif yapısıyla bilinir. Sindirimi rahatlatmasının yanı sıra kış döneminde genel vücut direncini destekleyen bitki çayları arasında gösterilir.

#8
Foto - Bugün mutlaka içmeyi unutmayın... Bağışıklığı güçlendiriyor! Kar kış bunu tüketene uğramıyor

Bitki çayları bağışıklığı desteklemesiyle öne çıksa da her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Bu nedenle bitki çaylarının aşırı tüketilmemesi tavsiye edilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin..
SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu
Gündem

SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin maddeleri kamuoyu ile paylaşıldı...
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddeli..
Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! "Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı"
Gündem

Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

Mısırlı gazeteci Cemal Sultan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye politikasını “stratejik sabır ve yüksek zekânın ürünü” olarak nitelendirerek,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23