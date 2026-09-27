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Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isim paketlendi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isim paketlendi

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

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Foto - Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isim paketlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

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Foto - Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isim paketlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

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Foto - Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isim paketlendi

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Yorumlar

ata

güzel tabi ki de... para nerde... fatih diye bi üç kağıtçı kriptocu vardı... en sonunda içerde kendini astı.... mesele adamı değil parayı bulmak... o para buhar abi... bu adam içeride bin sene de kalsa para olmadıktan sonra bir anlamı yok... mesele paraları bulmak...

Vay vay

Hepsini alın içeriye. Esas malı götürenler dışarıda. Niye spk bu kadar bekledi diyorlar ya şimdi nedeni belli oldu,parayı çalıp götürsünler diye beklenmis..
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