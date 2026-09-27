Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isim paketlendi
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
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