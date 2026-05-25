  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD istihbaratından dünyayı sarsan sızıntı: “Gizli sığınakta saklanıyor, iletişim tamamen koptu” Selpak ve Solo satılıyor: İşte 600 milyon doları bir çırpıda çıkarıp masaya koyan o şirket Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına “Sen ne diyorsun be adam” dedirten ‘İsrail’ teklifi Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür! CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız Rahmi Koç emri verdi: Koç Holding'den Türkiye'nin devine 1,8 milyar lira O ilimizin sahilleri tertemiz 9 plajda O ilimiz beşik gibi sallanıyor! Şiddetli deprem oldu, vatandaş yine sokağa fırladı Uzmanlardan uyarı geldi: Sigara kullanımında korkulan eşik aşıldı! Fırat Nehri taştı, bölge sular altında kaldı
Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

Türkiye'ye fabrika kurma sözü havada kalan Çinli otomobil devi BYD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Çin devi flaş bir başvuru yaptı.

1
#1
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

Türkiye'de fabrika kuracağını açıklayan ancak hiçbir girişimde bulunmayan BYD, sülfürlü katı hal pil patenti başvurusunda bulundu.

#2
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

BYD, Çin'in 2027'de pilot üretime başlamayı hedeflemesiyle birlikte sülfürlü katı hal pil patenti başvurusunda bulundu.

#3
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

Türkiye'de uzun süredir fabrika kurup 1 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair taahhütle satış yapmaya başlayan BYD hiçbir girişimde bulunmadı. Manisa'da tahsis edilen araziye çivi çakılmazken BYD muafiyetli olarak araç satışlarına devam ediyor. Ucuz ve erişilebilir modellerini Türkiye'ye getirmeyen BYD, 2,5 milyon liradan başlayıp 5,5 milyon liraya çıkan rakamlardaki araçlarını satmayı sürdürüyor.

#4
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

BYD, katı hal pillerinde kullanılan kompozit katı elektrolit membran için yeni bir patent başvurusu yaptı. Bu gelişme, Çin'in pil endüstrisindeki sülfürlü katı hal pil geliştirme çalışmalarının daha geniş bir dalgasına katkıda bulunuyor.

#5
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan CN121983643A numaralı patent başvurusuna göre, patent "kompozit katı elektrolit membran ve hazırlama yöntemi, katı hal pili, pil paketi ve elektrikli cihazı" kapsıyor.

#6
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

BYD'nin son başvurusu, birçok Çinli pil üreticisinin daha yüksek kapasiteli katı hal prototipleri ve pilot üretim hatlarına yöneldiği bir dönemde geldi.

#7
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

Mart ayında CALB, enerji yoğunluğu 450 Wh/kg'ı aşan 60 Ah'lik tamamen katı hal pil prototipini tanıttı. Chery de 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip 60 Ah'lik tamamen katı hal pilinin geliştirildiğini ve 2027'de araç entegrasyon testlerinin planlandığını açıkladı.

#8
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

CATL ayrıca sülfür bazlı katı hal pil patentlerini ve 2027 civarında pilot üretim hedeflerini de açıkladı. GAC daha önce, 60 Ah'nin üzerindeki otomotiv sınıfı katı hal pillerinin doğrulama testleri için küçük ölçekli üretime girdiğini belirtmişti.

#9
Foto - Türkiye'yi oyalayan Çinli BYD'den sessiz sedasız flaş hamle: Başvuru yaptılar

KAYNAK: NTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

BUNA CEZA VERMEKTEN KORKAN MALİYE TÜRKİYENİN ZARARINI KİM ÖDEYECEK VATANDAŞŞA İFTİFA ET MİLLETİN PARASINI ÇİNLİYE KAPTIRAN MALİYE VERDİGİN TEŞVİK LERİ AL ALMADIGIN VERGİLERİ AL VATANDAŞ OLSAYDI İÇRA CIKARIRDIN BU NASIL ANLAYIŞ
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!
Gündem

Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!

Kocasının çeyrek domuzu 7 dakikada bitirmesinden duyduğu gurur nedeniyle ismi Domuzcu Canan’a çıkan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan K..
Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...
Gündem

Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...

CHP Genel Merkezi önünde yaşananların gerilimin ardından polis CHP Genel merkezine zorla girerek binayı boşaltmayan Özgür Özel ve ekibine ta..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
Siyonistlerin kirli tezgahı ifşa oldu! Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan müzakere oyununu darmadağın etti!
Gündem

Siyonistlerin kirli tezgahı ifşa oldu! Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan müzakere oyununu darmadağın etti!

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "Direniş ve Kurtuluş Günü" münasebetiyle yayımladığı tarihi video mesajda, Beyrut ve Tel Aviv arasında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23