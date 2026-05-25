  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD istihbaratından dünyayı sarsan sızıntı: “Gizli sığınakta saklanıyor, iletişim tamamen koptu” Selpak ve Solo satılıyor: İşte 600 milyon doları bir çırpıda çıkarıp masaya koyan o şirket Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına “Sen ne diyorsun be adam” dedirten ‘İsrail’ teklifi Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür! CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız Rahmi Koç emri verdi: Koç Holding'den Türkiye'nin devine 1,8 milyar lira O ilimizin sahilleri tertemiz 9 plajda O ilimiz beşik gibi sallanıyor! Şiddetli deprem oldu, vatandaş yine sokağa fırladı Uzmanlardan uyarı geldi: Sigara kullanımında korkulan eşik aşıldı! Fırat Nehri taştı, bölge sular altında kaldı
Siyaset
6
Yeniakit Publisher
CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız

CHP verilen mutlak butlan kararının ardından fiilen ikiye bölündü. Gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel cephesinde yaşananlar hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. 'Bütün bunlar prodüksiyon. Özgür Özel aslında mutlak butlan kararının çıktığı gece çıkıp gidecekti. Direniyoruz sloganları bütün bu verilen görüntüler prodüksiyonunun bir parçası.' diyen Yarkadaş tüm yaşananların arkasında yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu söyledi.

#1
Foto - CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız

CHP 38. Olağan Kurultayı için mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi ile birlikte CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Mutlak butlan kararının hukuk yollarıyla uygulandığı sırada yaşanan gerilim ve Özgür Özel'in partide nöbet tutması Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Genel Merkez binasında gerilim ve arbede yaşanırken ilerleyen saatlerde Özel binadan ayrılarak Meclis'e yürüdü.

#2
Foto - CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de Özgür Özel'in Genel Merkez'den ayrılması hakkında detayları aktardı. Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgiler şöyle oldu: Bütün bunlar prodüksiyon. Özgür Özel aslında mutlak butlan kararının çıktığı gece çıkıp gidecekti. Direniyoruz sloganları bütün bu verilen görüntüler prodüksiyonunun bir parçası. Sırf Kemal Kılıçdaroğlu zedelensin, zarar görsün diye bütün bu tabloya yol açtılar. Boşaltma kararı zaten almışlardı. Aslında otoparktan çıkıp gidecekti Özgür Özel. Sonra planı değiştirdiler. Direniyormuş görüntüsü verdiler.

#3
Foto - CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız

Bütün bu görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun baskısından dolayı sürdürülen bir prodüksiyona dönüştü. Bir diyalog zemini oluşturuldu. Ekrem İmamoğlu talimatlarıyla, Özgür Özel'in de zımmi onayıyla Genel Merkez adına Suat Özçağdaş ve Murat Emir görevlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu da Mahir Polat ve Orhan Sarıbal'ı görevlendirdi. Bu kişiler dün gece saat 3'e kadar görüştüler. Sabah ise CHP Genel Merkezi'ne gelince Mahir Polat'a bu durumu sordum.

#4
Foto - CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız

"Saat 3'ten sonra Suat Özçağdaş ve Murat Emir, Bizimle irtibatı kestiler. Ne telefonlarımızı açtılar ne mesajlarımıza yanıt verdiler." dedi. Murat Emir ısrarla kurultay tarihi istiyor. Mahir Polat ve Sarıbal da, "Sözcü olarak ortada ne parti yok, delege yok, böyle kurultay tarihi açıklanır mı?" diyor. Gece 3'ten sonra ne oldu peki? Ekrem İmamoğlu talimat veriyor: "Hiçbir şeklide görüşme yapmayacaksınız." diye. Ekrem İmamoğlu'nun bir avukat aracılığıyla İBB meclis üyelerine yolladığı mesajı var.

#5
Foto - CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız

Hanımefendi diyor ki, "Ekrem başkanın yanından çıktım. Size çok selamı var. Ekrem Başkanım da Özgür başkanım da bu süreci birlikte götürüyorlar." diyor. İmamoğlu aynısı İstanbul'da da yaptı ve olayı kördüğüm haline getirdi. İstanbul'da Özgür Özel'in verdiği söz tutulsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Özgür Özel aslında kararın çıktığı gece bırakacaktı. Özgür Özel ne oldu da 3 dakikada bırakıp gitti. Veli Ağbaba 'kendimi zincirleyeceğim' diyordu. Ali Mahir 'kendimi yakacağım' diyordu. Ne oldu da 3 dakikada hiçbir şey yok gibi genel merkezi terk ettiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan kapatma kararı iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
Tebligatı bakın ne yaptı! Özgür Özel’ den hukuk tanımazlığın zirvesi...
Gündem

Tebligatı bakın ne yaptı! Özgür Özel’ den hukuk tanımazlığın zirvesi...

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla sarsılan CHP Genel Merkezi'nde hukuku hiçe sayan skandallara bir yenisi daha eklendi.
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde sokağı karıştırmaya çalışan ve asimetrik bir kaos peşinde koşan..
Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı
Dünya

Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorlandığını yazdı. Haber..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23