CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız
CHP verilen mutlak butlan kararının ardından fiilen ikiye bölündü. Gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel cephesinde yaşananlar hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. 'Bütün bunlar prodüksiyon. Özgür Özel aslında mutlak butlan kararının çıktığı gece çıkıp gidecekti. Direniyoruz sloganları bütün bu verilen görüntüler prodüksiyonunun bir parçası.' diyen Yarkadaş tüm yaşananların arkasında yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu söyledi.