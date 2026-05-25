Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür!
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yeni açıklamalarda bulundu. Yıldırım, seçimdeki rakibi Hakan Safi'ye UEFA konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür!

Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli futbol adamı, bir diğer başkan adayı Hakan Safi'ye de seslendi.

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür!

İşte konuşan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 'ANA İSKELET İÇİN 6 TRANSFER YAPACAĞIZ' "İki santrfor dahil toplam 6 transferle kadroda ana iskeleti oluşturacağız. Bu oyuncuların hepsi 20-25 Haziran civarındaki sezon açılışına yetişecek. Sonra durup bakacağız, giden olursa ihtiyaca göre yeniden elden geçireceğiz."

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür!

'15 GÜNDÜR AYKUT KOCAMAN'I GÖRMEDİM' "15 gündür Aykut Kocaman'ı görmedim. Daha önce her hafta yemek yiyorduk. Etki altında kalmamak ve hata yapmamak için bekliyorum. Yabancıya karışamazsın. Yerli de her şeye müdahale ettirmez. İkisinin de olumlu-olumsuz tarafları var."

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür!

'HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİN' "Bizim için kavga yok, barış var. Her şey Fenerbahçe için. İyi takım kuracağız. İyi takımla birlikte her şeyin mücadelesini yapacağız. Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Birlikte olursak aşamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey yok."

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür!

'UEFA KÜME DÜŞÜRÜR' "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez."

+90 (553) 313 94 23