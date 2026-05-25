O ilimiz beşik gibi sallanıyor! Şiddetli deprem oldu, vatandaş yine sokağa fırladı

Malatya, merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden henüz dört gün geçmişken bu kez de Pütürge ilçesinden gelen sarsıntıyla sarsıldı. AFAD tarafından yapılan resmi açıklamada, dün saat 22.36'da meydana gelen depremin 4 büyüklüğünde olduğu ve yerin 12.76 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Kısa süreli büyük paniğe neden olan sarsıntı Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildi.