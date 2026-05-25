ABD istihbaratından dünyayı sarsan sızıntı: “Gizli sığınakta saklanıyor, iletişim tamamen koptu”
ABD merkezli CBS yayın kuruluşu, Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırdığı şok haberinde, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle gizli bir sığınakta saklandığını ileri sürdü. Dış dünyayla ve hatta kendi üst düzey yetkilileriyle iletişimini yalnızca karmaşık bir haberci ağı üzerinden yürüten Hamaney'e ulaşan tüm bilgilerin eskidiği ve bu durumun ABD-İran savaşını bitirmeye yönelik müzakereleri felç ettiği belirtildi. İran rejiminin tüm komuta kademesinin de tespit edilme korkusuyla sığınaklardan çıkamadığı iddia edilirken, ismi açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İran yönetiminin kendi içindeki iletişim kopukluğunu "durum komedisi" olarak nitelendirdi.