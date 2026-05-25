ABD istihbaratından dünyayı sarsan sızıntı: "Gizli sığınakta saklanıyor, iletişim tamamen koptu"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD merkezli CBS yayın kuruluşu, Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırdığı şok haberinde, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle gizli bir sığınakta saklandığını ileri sürdü. Dış dünyayla ve hatta kendi üst düzey yetkilileriyle iletişimini yalnızca karmaşık bir haberci ağı üzerinden yürüten Hamaney'e ulaşan tüm bilgilerin eskidiği ve bu durumun ABD-İran savaşını bitirmeye yönelik müzakereleri felç ettiği belirtildi. İran rejiminin tüm komuta kademesinin de tespit edilme korkusuyla sığınaklardan çıkamadığı iddia edilirken, ismi açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, İran yönetiminin kendi içindeki iletişim kopukluğunu "durum komedisi" olarak nitelendirdi.

ABD merkezli CBS yayın kuruluşu, ABD-İran müzakereleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde saklandığı ve dış dünyayla iletişimini yalnızca karmaşık bir haberci ağı üzerinden sağladığı öne sürüldü.

İranlı üst düzey yetkililerin dahi olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney ile doğrudan iletişim kuramadığı, bunun da ABD-İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakere sürecini yavaşlattığı aktarıldı. İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müzakerelerde sürekli olarak 'Dini Lider çerçeveyi onayladı' ya da 'Nihai anlaşma maddeleri için geri dönüş bekliyoruz' gibi açıklamalar duyulmasının sebebi bu. Kendisine ulaşan her bilgi eskimiş oluyor ve verdiği yanıtlarda ciddi bir gecikme yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca İran rejiminin üst düzey komuta kademesinin de haftalarca sığınaklarda kaldığı ve tespit edilme riski nedeniyle birbirleriyle iletişim kurmaktan kaçındıkları öne sürüldü. İsmi açıklanmayan bir diğer yetkili, İran yönetimindeki iletişim kopukluğuna dikkat çekerek, "Kendi aralarında nasıl iletişim kuracaklarını çözmeye çalışmalarını izlemek neredeyse bir durum komedisi izlemek gibi. Tamamen bezmiş durumdalar" değerlendirmesinde bulundu.

