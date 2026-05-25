Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına “Sen ne diyorsun be adam” dedirten ‘İsrail’ teklifi

ABD merkezli haber sitesi Axios, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle İran savaşını sonlandırmak üzere yaptığı gizli telefon görüşmesinin detaylarını ifşa etti. Trump'ın görüşme sırasında, savaşın bitmesinin ardından Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan gibi ülkelerin de İsrail ile ilişkileri normalleştiren İbrahim Anlaşmaları'na katılması yönünde beklenmedik bir çağrıda bulunduğu öne sürüldü. Bu talep karşısında liderlerin hayrete düşmesiyle hatta derin bir sessizlik yaşandığı, Trump'ın ise durumu toparlamak için şaka yollu "Orada mısınız?" diye sormak zorunda kaldığı aktarıldı.