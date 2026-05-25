  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD istihbaratından dünyayı sarsan sızıntı: “Gizli sığınakta saklanıyor, iletişim tamamen koptu” Selpak ve Solo satılıyor: İşte 600 milyon doları bir çırpıda çıkarıp masaya koyan o şirket Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına “Sen ne diyorsun be adam” dedirten ‘İsrail’ teklifi Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye çarpıcı uyarı! UEFA küme düşürür! CHP’deki kaosta İmamoğlu izi! Hapisten çevirdiği dolapları duyunca, kulaklarınıza inanamayacaksınız Rahmi Koç emri verdi: Koç Holding'den Türkiye'nin devine 1,8 milyar lira O ilimizin sahilleri tertemiz 9 plajda O ilimiz beşik gibi sallanıyor! Şiddetli deprem oldu, vatandaş yine sokağa fırladı Uzmanlardan uyarı geldi: Sigara kullanımında korkulan eşik aşıldı! Fırat Nehri taştı, bölge sular altında kaldı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına "Sen ne diyorsun be adam" dedirten ‘İsrail’ teklifi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına “Sen ne diyorsun be adam” dedirten ‘İsrail’ teklifi

ABD merkezli haber sitesi Axios, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle İran savaşını sonlandırmak üzere yaptığı gizli telefon görüşmesinin detaylarını ifşa etti. Trump'ın görüşme sırasında, savaşın bitmesinin ardından Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan gibi ülkelerin de İsrail ile ilişkileri normalleştiren İbrahim Anlaşmaları'na katılması yönünde beklenmedik bir çağrıda bulunduğu öne sürüldü. Bu talep karşısında liderlerin hayrete düşmesiyle hatta derin bir sessizlik yaşandığı, Trump'ın ise durumu toparlamak için şaka yollu "Orada mısınız?" diye sormak zorunda kaldığı aktarıldı.

#1
Foto - Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına "Sen ne diyorsun be adam" dedirten ‘İsrail’ teklifi

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı Müslüman ve Arap ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin bir iddiada bulundu.

#2
Foto - Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına "Sen ne diyorsun be adam" dedirten ‘İsrail’ teklifi

Haber sitesi Axios'un haberine göre Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmasını istedi. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan bilgilere göre Trump, görüşmede İran savaşına ilişkin sürecin ardından Orta Doğu'da bir sonraki adımın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi olacağını ifade etti. İddialara göre Trump görüşmede, savaşın sona ermesinin ardından İbrahim Anlaşmaları'na taraf olmayan ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini beklediğini söyledi.

#3
Foto - Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına "Sen ne diyorsun be adam" dedirten ‘İsrail’ teklifi

Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da aralarında bulunduğu bazı liderlerin anlaşmaya destek verdiği belirtilirken, özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan gibi İsrail ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin bu talep karşısında hayrete düştüğü iddia edildi. Bir ABD'li yetkili bu duruma ilişkin, "Hat üzerinde sessizlik oldu, Trump şaka yaparak orada olup olmadıklarını sordu" dedi.

#4
Foto - Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına "Sen ne diyorsun be adam" dedirten ‘İsrail’ teklifi

Yetkiliye göre Trump, daha sonra sürecin takibi için Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkof ve damadı Jared Kushner'i gelecek haftalarda görevlendireceğini söyledi. İddialara göre Trump, görüşme sırasında liderlere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceğini ve kısa süre içinde Netanyahu'nun da benzer bir konferansa dahil edilmesini umduğunu söyledi.

#5
Foto - Telefon görüşmesinde hatlar buz kesti! Trump’tan İslam dünyasına "Sen ne diyorsun be adam" dedirten ‘İsrail’ teklifi

Haberde, Trump'ın öncelikli hedefinin Suudi Arabistan ile İsrail arasında tarihi bir normalleşme ve barış anlaşmasına varılması olduğu iddia edildi. Ancak bölgedeki mevcut siyasi atmosfer ile yaklaşan İsrail seçimlerinin kısa vadede bu yönde somut bir ilerleme sağlanmasını zorlaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

İSLAM dünyası mı..heee GAZZE kimin dünyasında...heee onlarda bizden mi yok ya onlar sizden bizden değil..nefis öyle diyor kandırıyor..yoksa kardeş kardeşi öldürülürken lay lay lomlsr yapar mı...bu akşam menüde ne var. ..hangi futbolcuyu kim almış.kim parti kuruyor kim kazanacak kim kaybedecek araba alsak mı yok ya altına yatiralim kurbanda şöyle iyisinden besilisinden alalım çocuğu hangiokula yazdırsak.....hadi bakalım no frostların yüzü gülecek kurban bayramı da geliyor şöyle üç beş kiloda kıyma cektirelim...Survivor ne oldu ... hocam bana kaynanam kötü davranıyor bunun vebali nedir yaaa ..vs vs...ortak dertlerimiz ne kadar aynı .......mı.....
TÜM YORUMLARA GİT
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!
Gündem

Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!

Kocasının çeyrek domuzu 7 dakikada bitirmesinden duyduğu gurur nedeniyle ismi Domuzcu Canan’a çıkan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan K..
Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...
Gündem

Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...

CHP Genel Merkezi önünde yaşananların gerilimin ardından polis CHP Genel merkezine zorla girerek binayı boşaltmayan Özgür Özel ve ekibine ta..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
Siyonistlerin kirli tezgahı ifşa oldu! Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan müzakere oyununu darmadağın etti!
Gündem

Siyonistlerin kirli tezgahı ifşa oldu! Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan müzakere oyununu darmadağın etti!

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "Direniş ve Kurtuluş Günü" münasebetiyle yayımladığı tarihi video mesajda, Beyrut ve Tel Aviv arasında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23