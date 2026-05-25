Uzmanlardan uyarı geldi: Sigara kullanımında korkulan eşik aşıldı!
Türkiye'de sigaraya başlama hızı çok hızlı bir şekilde artıyor. Gençler arasında 'zararsız' olduğu gerekçesiyle yayılan elektronik sigaralarında aslında ölümcül olduğu belirtiliyor.
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü öncesi açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Belma Akbaba Bağcı, sigaraya başlama yaşının giderek düştüğünü ve kadınlar arasındaki kullanım oranının hızla yükseldiğini belirtti.
GENÇLER HEDEF TAHTASINDA! Elektronik sigaralar, özellikle gençler için renkli, aromalı ve farklı tasarımlarla cazip hale getiriliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu tasarımlar tamamen bağımlılığı sürdürmek için kurulan bir tuzaktan ibaret!
Bağcı, elektronik sigaraların "zararı azaltılmış ürün" olarak satışa sunulması tamamen algı oyunu ve gençleri kandırdıklarını belirtti.
EVALI HASTALIĞINA NEDEN OLUYOR Elektronik sigara kullanımına bağlı olarak gelişen EVALI hastalığı, doğrudan ve ciddi akciğer hasarına yol açtığı uzmanlar tarafından ifade edildi. Bu hastalığın ani solunum yetmezliğine neden olarak yüksek ölüm riski taşıdığı belirtildi.
KURTULMAK MÜMKÜN! Bağcı, sigara bırakma polikliniklerinde hastanın sağlık geçmişine göre; nikotin bandı, sakız, sprey, pastil ve kişiye özel ilaç tedavileri planlandığını söylüyor. Başarının sırrı ise düzenli takipte saklı.
TETİKLEYİCİ ORTAMLARDAN UZAK DURUN! Tedavide en önemli adımlardan biri de süreklilik. Uzmanlar, sigarayı bırakan kişilerin yeniden başlamaması için özellikle sigara dumanına maruz kalınan sosyal ortamlardan kesinlikle uzak durması gerektiğinin altını çiziyor.
Uzun yıllar sigara kullanan vatandaşlar, yaşadıkları değişimi "Nefes alma problemlerimiz bitti, günlük yaşam kalitemiz tavan yaptı." şeklinde anlattı ve gençlere "Bu tuzağa hiç başlamayın!" diyerek tavsiye etti./ kaynak: haber7
