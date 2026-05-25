Rahmi Koç emri verdi: Koç Holding'den Türkiye'nin devine 1,8 milyar lira
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un 1,8 milyar liralık hamlesini canlı yayında açıkladı.
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
Kaya Çilingiroğlu yaptığı açıklamada, ""Başkan Serdal Adalı beni aradı. 'İçeride Hüseyin Yücel'in 10 milyon euro parası kaldı, alamıyor sözü doğru değil' dedi. 'Aldı mı yani parasını?' dedim; '10 değil, 17 milyon euro alacağı var' dedi. 'Demek ki benim dediğim yanlış değilmiş' dedim. Biraz daha anlattı 'Onun da bize borcu var başka yerlerden' gibi bir şeyler söyledi. Onun hesabı zaten Mali Genel Kurul'da konuşulur. Beni de ilgilendiren bir konu değil.
Bir diğer konu da Başkan bana Bankalar Birliği'ne olan borcun kapatıldığını söyledi. Ayrıca Tüpraş'tan gelen paranın kırdırılmadığını, paranın peşin olarak temin edilmesi konusunda da Rahmi Koç'un destek verdiğini anlattı.
Bana, 'Rahmi Bey parayı peşin verdi, onunla bankaları kapattım. Borcum yok. Transfere ayırdığım 200 milyon euro nakit param da hazır' dedi. Başkanın bana söyledikleri bu. Açıkçası bunu duyunca sevindim."
