  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık düğmeye bastı! Ek ücret ödeme dönemi kapanıyor Şok planı ortaya çıktı: Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor Lazer güdümlü yeni nesil vuruş gücü dünyaya tanıtıldı! V-BAT havalanıyor, İHA’lar bu füzeyle “katil”e dönüşüyor Saxo Bank’tan gümüş yatırımcısına sert uyarı! Dünya için hem keşif hem tehlike: 2024 YR4 asteroidi Ay'ı hedef aldı Kritik haftanın sonuna doğru harekat genişliyor! Haydi hayırlısı... İngiltere çıkarması! Müslüman ülkenin ajanları Türkiye'nin kritik noktasında keşif yaparken yakalandı! SİHA'larla ilgili şok planları ortaya çıktı Transferle ilgili şok edici plan ortaya çıktı... Dedikodu kazanı kaynıyor! 'Sergen Yalçın istifa etti' Duyanlar inanamıyor! Bu ekmek tam 30 gün bayatlamıyor
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'yi by-pass edeceklerdi! Doğalgaz projesi ellerinde patladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'yi by-pass edeceklerdi! Doğalgaz projesi ellerinde patladı

Türkiye'yi by-pass ederek Avrupa'ya doğal gaz taşıma hedefiyle yola çıkan proje çöp oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'yi by-pass edeceklerdi! Doğalgaz projesi ellerinde patladı

Yunanistan, Türkiye'yi by-pass ederek Avrupa enerji güvenliğinde kilit aktör olma hedefinde hüsrana uğradı. Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ukrayna'ya Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa üzerinden doğal gaz sağlanmasını öngören Dikey Koridor için dün yapılan ihaleye yatırımcılardan rağbet olmadığını yazdı.

#2
Foto - Türkiye'yi by-pass edeceklerdi! Doğalgaz projesi ellerinde patladı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Kuzey Koridor hattı için dün yapılan ihaleye yatırımcıların ilgisinin yok denecek kadar az olduğu ifade edildi.

#3
Foto - Türkiye'yi by-pass edeceklerdi! Doğalgaz projesi ellerinde patladı

Haberde, Ukrayna'ya Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa üzerinden şubat ayı için öngörülen 71,7 gigawatt saatlik kısım için dün yapılan ihalede sadece 48 megawatt saatlik kısmın yatırımcıda karşılık bulduğu belirtildi.

#4
Foto - Türkiye'yi by-pass edeceklerdi! Doğalgaz projesi ellerinde patladı

İlgi gören tek rotanın Ravithoussa veya Dedeağaç sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinden doğal gazın Bulgaristan, Romanya, Moldova aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılmasına ilişkin olduğu aktarılan haberde, onda da ilginin beklenen düzeyin çok altında gerçekleştiğine değinildi.

#5
Foto - Türkiye'yi by-pass edeceklerdi! Doğalgaz projesi ellerinde patladı

Haberde yatırımcıların ilgisinin azlığının nedeni olarak, Ukrayna'daki doğal gaz talebinin düşmesi ve Ukrayna'nın ucuz doğal gaz beklentisi olduğu savunuldu.

#6
Foto - Türkiye'yi by-pass edeceklerdi! Doğalgaz projesi ellerinde patladı

Dikey koridor için daha önce yapılan ihalelere de ilgi olmadığı belirtilen haberde, ilgili ülkelerin vergi indirimine gitmesine rağmen Yunanistan üzerinden Ukrayna'ya giden dikey koridor maliyetinin, Ukrayna'ya, Polonya, Macaristan ve Slovakya üzerinden giden rotalardan daha yüksek olduğuna işaret edildi. Kaynak: Star Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Kültür - Sanat

Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada gündem olan 6,5 dakikalık mini belgeselde, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Avrupa’nın hasta adamı” değil; hoşgörülü, yenilikçi ve ..
ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'
Dünya

ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'

Eski Temsilci Jeffrey, YPG ile ortaklığın "geçici bir alışverişten" ibaret olduğunu belirterek, "Onları yeni Suriye hükümetine karşı koruyac..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..
Siyaset

"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?..

AK Parti üyesi eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürtlerin “kök, inanç ve vatan” ile “emperyalist projeler ve Marksist ideolojiler” ar..
NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
Gündem

NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Eski Galatasaray yöneticisi, bahis ve şike tutuklusu Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına silahlı saldırı gerçekleştiril..
STM'nin sürü İHA'ları bir ilki gerçekleştirdi Gerçek mühimmatla sürü İHA saldırısı
Teknoloji

STM'nin sürü İHA'ları bir ilki gerçekleştirdi Gerçek mühimmatla sürü İHA saldırısı

STM tarafından geliştirilen sürü İHA teknolojisi kapsamında, 20 adet Vurucu İHA KARGU ile gerçekleştirilen testte hedefler gerçek mühimmatla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23