Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray’ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları
Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ardından Galatasaray’ın önündeki senaryolar netleşiyor.
Manchester City maçının sonucu, play-off turunda hangi Avrupa devleriyle eşleşilebileceğini belirleyecek.
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ardından tablo büyük ölçüde netleşiyor. Yeni statü gereği ilk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24’üncü basamaklar arasında kalan takımlar play-off oynayacak.
Bu aralığın dışında kalanlar ise Avrupa defterini kapatacak.
Galatasaray açısından gözler, bugün oynanacak Manchester City karşılaşmasına çevrilmiş durumda.
Sarı-kırmızılıların alacağı sonuç, play-off turundaki muhtemel rakiplerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
Sadece temsilcimizin performansı değil, aynı zamanda diğer maçlardan çıkacak skorlar da sıralamayı etkileyecek.
Olası eşleşmeler bugün şekillenirken, Galatasaray’ın kesin rakibi cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Yapılan algoritmik çalışmaya göre, Galatasaray’ın Manchester City karşısında alacağı sonuca bağlı olarak öne çıkan olasılıklar şöyle sıralanıyor:
Galatasaray kazanırsa Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Marsilya
Galatasaray berabere kalırsa Inter Newcastle United Borussia Dortmund
Galatasaray kaybederse Newcastle United Inter Atalanta
