Spor
Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları
Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ardından Galatasaray’ın önündeki senaryolar netleşiyor.

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Manchester City maçının sonucu, play-off turunda hangi Avrupa devleriyle eşleşilebileceğini belirleyecek.

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ardından tablo büyük ölçüde netleşiyor. Yeni statü gereği ilk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24’üncü basamaklar arasında kalan takımlar play-off oynayacak.

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Bu aralığın dışında kalanlar ise Avrupa defterini kapatacak.

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Galatasaray açısından gözler, bugün oynanacak Manchester City karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Sarı-kırmızılıların alacağı sonuç, play-off turundaki muhtemel rakiplerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Sadece temsilcimizin performansı değil, aynı zamanda diğer maçlardan çıkacak skorlar da sıralamayı etkileyecek.

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Olası eşleşmeler bugün şekillenirken, Galatasaray’ın kesin rakibi cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Yapılan algoritmik çalışmaya göre, Galatasaray’ın Manchester City karşısında alacağı sonuca bağlı olarak öne çıkan olasılıklar şöyle sıralanıyor:

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Galatasaray kazanırsa Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Marsilya

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Galatasaray berabere kalırsa Inter Newcastle United Borussia Dortmund

Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray'ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları

Galatasaray kaybederse Newcastle United Inter Atalanta

