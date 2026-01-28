Amerikalılar 'Türkiye'de o ilin altı petrol kaynıyor' demişti! 3 kuyudan doğalgaz fışkırmaya başladı

Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor. 2025 yılında yeni petrol keşifleriyle dikkat çeken bölgede Türkiye Petrolleri (TPAO), yatay sondaj yöntemi ile kayaç petrolü üretimine hazırlanıyor. Bir yandan da Diyarbakır, çok bilinmese de doğal gaz üretimi yapılan kuyulara da ev sahipliği yapıyor.