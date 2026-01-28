  • İSTANBUL
Amerikalılar 'Türkiye'de o ilin altı petrol kaynıyor' demişti! 3 kuyudan doğalgaz fışkırmaya başladı
Amerikalılar 'Türkiye'de o ilin altı petrol kaynıyor' demişti! 3 kuyudan doğalgaz fışkırmaya başladı

Amarikalıların 6 milyar varil petrol potansiyeli olduğunu duyurduğu Diyarbakır'dan güzel haberler peş peşe gelmeye başladı.

Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor. 2025 yılında yeni petrol keşifleriyle dikkat çeken bölgede Türkiye Petrolleri (TPAO), yatay sondaj yöntemi ile kayaç petrolü üretimine hazırlanıyor. Bir yandan da Diyarbakır, çok bilinmese de doğal gaz üretimi yapılan kuyulara da ev sahipliği yapıyor.

TPAO’nun Diyarbakır’da bulunan Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük toplam 60 bin metreküp doğal gaz üretiliyor.

Kuyulardan çıkan doğal gaz, Katin İstasyonuna üretim hatları ile getirilip bir dizi aşamadan geçirilerek gaz-sıvı ayrışımı yapılıyor ve elde edilen kuru gaz, 12 aktif gaz çevirim jeneratörüne yönlendirilerek elektriğe dönüştürülüyor.

15,4 megavat kurulu güç kapasitesi bulunan Katin Güç Ünitesi, günlük ortalama 9,3 megavat elektrik üretiyor. Üretilen bu elektrik, TPAO’nun bölgede bulunan 11 petrol kuyusunun ve yüzey tesislerinin tamamının bir başka kaynağa gerek duymadan tüm enerji tedarikini sağlıyor. 

Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu ünite, Türkiye ekonomisine yıllık 475 milyon liralık katkı veriyor.

Katin gaz kuyularından elde edilen elektrik, Diyarbakır bölgesindeki petrol üretim sahalarının öz tüketimlerini karşılarken operasyonel sürekliliği de garanti altına alıyor. TPAO, yerli kaynakları en yüksek verimle kullanma hedefi doğrultusunda benzer projeleri diğer üretim sahalarında da yaygınlaştırmak için farklı projeler üzerinde çalışıyor.

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

