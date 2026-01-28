Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti
Yerli otomobil Togg'un şarj ağı Trugo, hızlı şarj (DC) ve standart şarj (AC) tarifelerinde yüzde 30'a varan oranlarda fiyat artışına gitti.
Yerli otomobil Togg'un şarj ağı Trugo, hızlı şarj (DC) ve standart şarj (AC) tarifelerinde yüzde 30'a varan oranlarda fiyat artışına gitti.
Akaryakıt zamlarından kaçıp elektriğe yönelenler için hesaplar karıştı. Türkiye'nin en yaygın şarj ağlarından biri olan Trugo, AC ve DC soketlerin tamamında fiyat güncellemesi yaptı. Özellikle hızlı şarj (DC) istasyonlarındaki artış dikkat çekici. Kilometre başına yakıt maliyeti, dizel araçlarla yarışır hale gelmeye başladı. Sektördeki diğer oyuncuların ardından Trugo'nun da zammı yansıtması, elektrikli araç ekosisteminde dengeleri değiştirecek.
Yeni tarife cep yakıyor. 180 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarjın birim fiyatı 11,82 TL'den 15,36 TL'ye fırladı. Bu kategorideki artış tam yüzde 30.
Standart DC şarjlarda da durum farksız; fiyat 10,60 TL'den 13,78 TL'ye yükseldi. Daha yavaş olan AC şarj ünitelerinde ise artış yüzde 17,2 ile sınırlı kaldı ve birim fiyat 9,95 TL oldu.
Bu zamlar, elektrikli araçların en büyük kozu olan "ekonomik ulaşım" iddiasını zayıflatıyor. ZES'in ardından Trugo'nun da fiyat artırması, pazarın genelinde maliyetlerin yükseldiğini gösteriyor.
Özellikle kış aylarında batarya performansının düşmesi ve menzilin azalmasıyla birleşince, elektrikli araç kullanmak bazı senaryolarda dizel araçtan daha pahalıya gelebilir. Evden şarj imkanı olmayanlar için cazibe giderek azalıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23