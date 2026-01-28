  • İSTANBUL
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti
Haber Merkezi

Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti

Yerli otomobil Togg'un şarj ağı Trugo, hızlı şarj (DC) ve standart şarj (AC) tarifelerinde yüzde 30'a varan oranlarda fiyat artışına gitti.

1
#1
Foto - Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti

Akaryakıt zamlarından kaçıp elektriğe yönelenler için hesaplar karıştı. Türkiye'nin en yaygın şarj ağlarından biri olan Trugo, AC ve DC soketlerin tamamında fiyat güncellemesi yaptı. Özellikle hızlı şarj (DC) istasyonlarındaki artış dikkat çekici. Kilometre başına yakıt maliyeti, dizel araçlarla yarışır hale gelmeye başladı. Sektördeki diğer oyuncuların ardından Trugo'nun da zammı yansıtması, elektrikli araç ekosisteminde dengeleri değiştirecek.

#2
Foto - Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti

Yeni tarife cep yakıyor. 180 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarjın birim fiyatı 11,82 TL'den 15,36 TL'ye fırladı. Bu kategorideki artış tam yüzde 30.

#3
Foto - Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti

Standart DC şarjlarda da durum farksız; fiyat 10,60 TL'den 13,78 TL'ye yükseldi. Daha yavaş olan AC şarj ünitelerinde ise artış yüzde 17,2 ile sınırlı kaldı ve birim fiyat 9,95 TL oldu.

#4
Foto - Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti

Bu zamlar, elektrikli araçların en büyük kozu olan "ekonomik ulaşım" iddiasını zayıflatıyor. ZES'in ardından Trugo'nun da fiyat artırması, pazarın genelinde maliyetlerin yükseldiğini gösteriyor.

#5
Foto - Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti

Özellikle kış aylarında batarya performansının düşmesi ve menzilin azalmasıyla birleşince, elektrikli araç kullanmak bazı senaryolarda dizel araçtan daha pahalıya gelebilir. Evden şarj imkanı olmayanlar için cazibe giderek azalıyor.

