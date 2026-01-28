  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Efe kültürünün yaşayan ustası! Körüklü çizmeye UNESCO onuru Amerikalılar 'Türkiye'de o ilin altı petrol kaynıyor' demişti! 3 kuyudan doğalgaz fışkırmaya başladı Rakipler ortaya çıkmaya başladı: İşte Galatasaray’ın olası Şampiyonlar Ligi senaryoları Faydalı diye tüketiliyor: Meğer karaciğeri mahvediyormuş! 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi Satın aldılar... Fenerbahçe'nin korkusu yok! Kerem Aktürkoğlu gerçekleri Yeni isimler çıkmaya başladı! Fenerbahçe forvette kalite düşürdü, Tedesco düğmeye bastı! Beyaz’la Joker yarışmasında kriz! Apar topar işine son verildi, isyan etti Togg sahiplerine soğuk duş! Tarifeler sessiz sedasız değişti
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Efe kültürünün yaşayan ustası! Körüklü çizmeye UNESCO onuru
IHA Giriş Tarihi:

Efe kültürünün yaşayan ustası! Körüklü çizmeye UNESCO onuru

Aydın’da yok olmaya yüz tutmuş körüklü çizme geleneğini yaşatan 65 yaşındaki usta Mustafa Karpuzcu, “2025 Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülüne layık görüldü.

#1
Foto - Efe kültürünün yaşayan ustası! Körüklü çizmeye UNESCO onuru

Osmanlı’dan Milli Mücadele yıllarına, efelerden günümüz devecilik kültürüne uzanan körüklü çizme geleneği, Aydınlı usta Mustafa Karpuzcu’nun emeğiyle yaşamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO iş birliğinde düzenlenen "2025 Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Kuşadalı körüklü çizme ustası Mustafa Karpuzcu (65), efe kültürünün başkenti Aydın'a büyük bir gurur yaşattı. Osmanlı'dan Milli Mücadele'ye, Efe'lerden günümüz devecilik kültürüne uzanan köklü bir geleneği yaşatan Karpuzcu, yok olmaya yüz tutmuş bir sanatın yaşayan temsilcisi olarak adını kültürel miras tarihine yazdırdı. Mustafa Karpuzcu'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanıyla taçlanan hikayesi, yalnızca bir ustanın başarısı değil; aynı zamanda Anadolu'nun, Aydın'ın ve efe kültürünün geleceğe taşınan güçlü bir mirası olarak dikkat çekiyor. Dededen toruna uzanan bu emek yolculuğu, kaybolmaya yüz tutmuş sanatların hala umutla yaşatılabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Efe kültürünün yaşayan ustası! Körüklü çizmeye UNESCO onuru

Baba mesleği olan körüklü çizme yapımını günümüze kadar taşıyan Mustafa Karpuzcu, bu alanda üretim yapan sayılı ustalardan biri olarak biliniyor. Mesleğe henüz 6 yaşındayken, çizmelere çakılan çivileri düzelterek başladığını anlatan Karpuzcu, aradan geçen onlarca yılın ardından 65 yaşında "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına layık görülmenin tarif edilemez bir gurur olduğunu dile getirdi. "Yıllarca verdiğim emeklerin karşılığını görmek benim için büyük mutluluk. Bunun ulusal çapta görünür olması, yıllardır dökülen alın terinin gerçek bir karşılığı" sözleriyle duygularını ifade eden Karpuzcu, ödülün yalnızca kendisi için değil, bu kadim sanat için de büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Bir dönem Osmanlı'da Yeniçerilerin, Milli Mücadele yıllarında ise efelerin simgesi olan körüklü çizmeler, günümüzde de özellikle devecilik kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Ancak modern çağın getirdiği hızlı dönüşüm, bu el emeği göz nuru sanatın ustalarını da birer birer azaltıyor. Unutulmaya yüz tutmuş körüklü çizme yapımının bugün birkaç usta tarafından yaşatılabildiğini belirten Mustafa Karpuzcu, en büyük sorunlarının çırak bulamamak olduğunu söyledi.

#3
Foto - Efe kültürünün yaşayan ustası! Körüklü çizmeye UNESCO onuru

Gençlerin bu mesleği öğrenme konusunda çekingen davrandığını ifade eden Karpuzcu, "Çoğunlukla sanayi bölgelerine ya da farklı iş kollarına yöneliyorlar. Oysa önlerinde yaşatılması gereken çok kıymetli bir sanat var" diyerek çağrıda bulundu. Bu kültürel mirasın sürdürülebilmesi için gençlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karpuzcu, her türlü katkıya açık olduklarını da sözlerine ekledi. Mesleği babası Mehmet Karpuzcu'dan öğrenen Mustafa Karpuzcu, bugün aynı geleneği oğlu Mehmet Karpuzcu'ya aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. "Çırak bulamazken, kendi oğlumun bu işe merak salması beni çok mutlu etti" diyen usta, artık atölyede oğluyla omuz omuza çalışıyor.

#4
Foto - Efe kültürünün yaşayan ustası! Körüklü çizmeye UNESCO onuru

Asıl mesleğinin halk oyunları eğitmenliği olduğunu belirten Mehmet Karpuzcu ise baba mesleğine yönelişini şu sözlerle anlattı: "İlk bakışta farklı gibi görünse de aslında birbirinden çok uzak olmayan iki alan. Her ikisi de geçmişten gelen kültürümüzü yansıtıyor. Babamın yaptıklarını izleyerek büyüdüm. Pandemi döneminde ‘Ben de yapabilir miyim?' diyerek derileri elime aldım ve kendimi geliştirmeye başladım" Yakın zamanda kalfalık belgesini aldığını belirten Mehmet Karpuzcu, ustalık belgesini de aldıktan sonra tamamen körüklü çizme yapımına yönelmek istediğini söyledi. Mustafa Karpuzcu'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanıyla taçlanan hikâyesi, yalnızca bir ustanın başarısı değil; aynı zamanda Anadolu'nun, Aydın'ın ve efe kültürünün geleceğe taşınan güçlü bir mirası olarak dikkat çekiyor. Dededen toruna uzanan bu emek yolculuğu, kaybolmaya yüz tutmuş sanatların hala umutla yaşatılabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv yapısına ve vatandaşın altın birikimine dair çarpıcı bir analiz paylaştı..
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Gündem

Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Yaptığı yalan haberler ve FETÖ geçmişiyle tanınan CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı. Kabaş "Cumhurbaşk..
Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak
Gündem

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Onlarca senedir Türkiye’yi yöneten iktidarların girmek için kapısında beklediği AB, kendi bünyesindeki ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmay..
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"
Dünya

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın siyasi ve ekonomik bir çöküşün eşiğinde olduğunu savundu. Venezuela desteğinin kesilmesiyle adanın nefess..
Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var
Yerel

Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var

Mersin ve Adana'dan peş peşe trafik kazaları haberi geldi. İki ilde toplam 25 vatandaş yaralandı. İşte detaylar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23