Gündem
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! Apar topar işine son verildi, isyan etti
Haber Merkezi

Beyaz’la Joker yarışmasında kriz! Apar topar işine son verildi, isyan etti

2026 yılının ilk günlerinde Kanal D'de yayın hayatına başlayan Beyaz'la Joker yarışma programı reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayınca flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Beyaz’la Joker yarışmasında kriz! Apar topar işine son verildi, isyan etti

Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştuğu Beyaz'la Joker programıyla heyecanlı bir dönüş yaptı. 3 milyon TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken yarışma, iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde gerilerde kaldı.

#2
Foto - Beyaz’la Joker yarışmasında kriz! Apar topar işine son verildi, isyan etti

Reytinglerin beklentiyi karşılamaması, programda kriz yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından, Beyaz'la Joker'in yönetmeni Ahmet Zafer Demirci'nin programla yollarının ayrıldığı öğrenildi.

#3
Foto - Beyaz’la Joker yarışmasında kriz! Apar topar işine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince adeta kriz çıktı. Programın faturası ise yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi. Demirci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; "An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

