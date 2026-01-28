Beyaz’la Joker yarışmasında kriz! Apar topar işine son verildi, isyan etti
2026 yılının ilk günlerinde Kanal D'de yayın hayatına başlayan Beyaz'la Joker yarışma programı reytinglerde istenen başarıyı yakalayamayınca flaş bir gelişme yaşandı.
Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştuğu Beyaz'la Joker programıyla heyecanlı bir dönüş yaptı. 3 milyon TL'lik büyük ödülüyle dikkat çeken yarışma, iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde gerilerde kaldı.
Reytinglerin beklentiyi karşılamaması, programda kriz yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından, Beyaz'la Joker'in yönetmeni Ahmet Zafer Demirci'nin programla yollarının ayrıldığı öğrenildi.
Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince adeta kriz çıktı. Programın faturası ise yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi. Demirci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; "An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.
