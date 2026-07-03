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Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan ve silahtan arındırılan bölgelere füze yerleştirmeyi sürdüren komşunun sinsi adımları devam ediyor.

#1
Foto - Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Türk Hükümeti, NATO’da liderlik, Avrupa’da savunma rolü, ABD’den uçak motoru, F-35’ler peşinde koşuyor, strateji Türkiye’ye yönelik gerçek tehditler değerlendirilmeden çiziliyor. Ankara’da NATO Zirvesi için Ay Yıldız süslenir, havalimanları yollar inşa edilirken, Yunanistan “Gündem 2030” planlarının temellerini atıyor.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Yunanistan’da yayımlanan Ta Nea Gazetesi’nin 1 Temmuz tarihli manşeti de bu planı ayrıntılandırdı. “Dronelara karşı kalkan planı - Adaları kazıyorlar” başlıklı haberde Ege adalarına ve Türkiye-Yunanistan sınırı olan Meriç bölgesine yapılacak yığınak anlatıldı.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Yunanistan’ın Türkiye’nin savunma kapasitesine ulaşma hedefiyle Silahlı Kuvvetler için geliştirdiği “Gündem 2030” programında gelişmeler yaşanıyor. Habere göre Yunanistan, Temmuz sonunda Ulusal Güvenlik Konseyince İsrail yapımı BARAK, “Davut’un sapanı” ve SPYDER hava savunma sistemlerini almak için karar imzalayacak. Bu sistemler, Yunanistan’ın savunması için inşa ettiği kubbe şeklindeki “Aşil Kalkanı”nın kilit parçaları olacak.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Hazırlıklar bununla da sınırlı değil. Gazete, Doğu Ege adaları ve Meriç’te “Gözlerden uzak olsa da ilerleme kaydeden” bir çalışma yapıldığını yazdı. Çalışmaların “Ukrayna ve Orta Doğu savaşlarından alınan dersler ışığında, bu bölgelerin savunmasıyla ilgili önemli tesislerin ve mevzilerin yer altına alınması” olduğu belirtildi. Haberde isim vermeden Türkiye tarif edildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Bu çalışmalar, füze duvarı ile birlikte, özellikle çok sayıda insansız hava aracına sahip düşmanların bu bölgeye erişimini imkansız hale getirmeyi amaçlamaktadır.”

#5
Foto - Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Haberde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın geçen yıl bu projeyle ilgili verdiği bilgiler de aktarıldı. Buna göre ülkede 315’i adalarda olacak şekilde 522 savunma projesi hayata geçirilecek. Dendias bunların üç yıl içinde tamamlanacağını iddia etti. Projelerin toplam bütçesi ise 65 milyon euro olarak açıklandı.

#6
Foto - Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Güvenlik uzmanları 65 milyar avronun, Yunanistan’ın savunma harcamalarının çok üzerinde ciddi bir miktar olduğunu belirtiyor. Planın ancak ABD-AB desteği ile hayata geçebileceği vurgulanıyor. Öte yandan Lozan Anlaşması’na ve silahsızlandırılan adalara dikkat çeken uzmanlar “Bu plan Türkiye için savaş sebebi. Lozan Barış Anlaşması’nın koşulları ortadan kalkar. Bu Yunanistan açısından ‘Lozan’ı yırttım attım’ demek. Türkiye’ye hukuken savaş hakkı veriyor.” diyor.

#7
Foto - Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Yer altı mevzilerine yerleştirilecek mühimmatlardan biri de İsrail yapımı Spike NLOS füzeleri. Elektro-optik güdümlü füze sistemi, gizlenmiş hedefleri kara ve denizden 32 km, havadan ise 50 km menzile kadar yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Habere göre “Bu sistemler, yer yüzeyinin altında tamamen korunaklı ve görünmez olacak. Tehdit durumunda, yüzeye çıkıp, onlarca kilometre mesafedeki düşman deniz birliklerine veya çıkarma kuvvetlerine kritik vuruşlar yapabilecek ve tespit edilmeden önce hemen yer altı kalelerine geri dönebilecek.”

#8
Foto - Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Haberde şu ifadelere yer verildi: “Yeni strateji, radikal bir yeniden yapılanmayı öngörüyor. Düzinelerce küçük, sürdürülemez kamp birleştiriliyor. Bunların yerine, düşman uydularının ve keşif dronlarının görüş alanından uzakta, daha az sayıda ancak daha güçlü, çoğunlukla yarı yer altı veya tamamen yer altı üsleri kuruluyor. Yer altı üsleri, ani bir ilk saldırı karşısında kuvvetlerin hayatta kalmasının ‘anahtarı’ olarak görülüyor. “Ulusal güvenlik gerekçeleriyle kamuoyundan gizli tutulan bu projeler, personel için yer altı sığınaklarının, zırhlı mühimmat depolarının ve ağır topçu mermilerine karşı bile koruma sağlayan gizli komuta ve kontrol (C4I) merkezlerinin oluşturulmasını içeriyor. Böylece her adanın savunma kabiliyetinin bir çatışma durumunda bozulmadan kalması sağlanıyor.”

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Yorumlar

Eren

Adalar denizinde dilahlanfirılan adalar ın uluslarası kabul edilmiş silahtan aşındırma ilkesine uyumu konusunda de ler artık inisiyatif almalı ab ve Yunan’a haddini bildirmelidir. Hatta Ukrayna konusunda rusyaya gerekli yardım yspılmalıdır. Eğer bunlar Ukrayna’yı çözerlerse hedef biziz. Kendimizi savaşın içinde buluruz. Bir an önce rusyaya gerekli savunma dilahları verilmeli an köşeye dıkıltırılmslıdır.
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