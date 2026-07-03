Türkiye'ye karşı yer altı tesisleri kazmaya başladılar: Her yere füze yerleştirecekler

Haberde şu ifadelere yer verildi: “Yeni strateji, radikal bir yeniden yapılanmayı öngörüyor. Düzinelerce küçük, sürdürülemez kamp birleştiriliyor. Bunların yerine, düşman uydularının ve keşif dronlarının görüş alanından uzakta, daha az sayıda ancak daha güçlü, çoğunlukla yarı yer altı veya tamamen yer altı üsleri kuruluyor. Yer altı üsleri, ani bir ilk saldırı karşısında kuvvetlerin hayatta kalmasının ‘anahtarı’ olarak görülüyor. “Ulusal güvenlik gerekçeleriyle kamuoyundan gizli tutulan bu projeler, personel için yer altı sığınaklarının, zırhlı mühimmat depolarının ve ağır topçu mermilerine karşı bile koruma sağlayan gizli komuta ve kontrol (C4I) merkezlerinin oluşturulmasını içeriyor. Böylece her adanın savunma kabiliyetinin bir çatışma durumunda bozulmadan kalması sağlanıyor.”