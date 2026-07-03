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Trump, Türkiye ziyareti öncesi NATO'ya ateş püskürdü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump, Türkiye ziyareti öncesi NATO'ya ateş püskürdü!

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile Washington arasındaki ilişkinin karşılıklı olmadığını savunarak, ABD'nin ittifakla "tek taraflı" ilişki yürütmesinin "saçmalık" olduğunu söyledi.

#1
Foto - Trump, Türkiye ziyareti öncesi NATO'ya ateş püskürdü!

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın NATO ile yürüttüğü ilişkinin karşılıklı olmadığını savunarak, ABD'nin ittifakla "tek taraflı" ilişki yürütmeye devam etmesinin "saçmalık" olduğunu söyledi. Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "İhtiyacımız olduğunda onları yanımızda bulamadık." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, NATO ile Washington arasındaki ilişkinin karşılıklılık esasına dayanmadığını öne sürdü.

#2
Foto - Trump, Türkiye ziyareti öncesi NATO'ya ateş püskürdü!

Ankara Zirvesi öncesi açıklama Trump'ın açıklamaları, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne günler kala geldi. ABD Başkanı'nın zirveye katılması beklenirken, Trump son dönemde özellikle İran'la yaşanan kriz sırasında bazı Avrupa ülkelerinin tutumunu sert sözlerle eleştirmişti. Trump daha önce de NATO'yu "kağıttan kaplan" olarak nitelendirmiş, bazı Avrupa ülkelerinin ABD'nin askeri üslerini kullanmasına yönelik kısıtlamalar getirmesine tepki göstermişti.

#3
Foto - Trump, Türkiye ziyareti öncesi NATO'ya ateş püskürdü!

ABD'den zirve öncesi iyimser mesaj Öte yandan ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Ankara'da yapılacak zirvenin "çok başarılı" geçeceğine inandığını söyledi.

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Foto - Trump, Türkiye ziyareti öncesi NATO'ya ateş püskürdü!

Whitaker, Trump yönetiminin NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarmasını hedeflediğini belirterek, Ankara Zirvesi'nin bu alandaki ilerlemenin önemli bir göstergesi olacağını ifade etti. ABD'li diplomat, zirvede yalnızca savunma bütçelerinin değil, NATO ülkelerinin geliştireceği askeri kabiliyetlerin ve Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesinin de ele alınacağını kaydetti. Kaynak: Mepa News

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