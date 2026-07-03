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Araç içi multimedya yasak mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

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Araç içi multimedya yasak mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

#1
Foto - Araç içi multimedya yasak mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, araçlarda sürücü görüş alanı, görüntü cihazları, telefon tutucuları, araç kameraları ve ses sistemlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki yeni düzenlemenin, millete ve tüm sürücülere hayırlı olması temennisinde bulundu.

#2
Foto - Araç içi multimedya yasak mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Çiftçi, "Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.

#3
Foto - Araç içi multimedya yasak mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

"BELİRLENEN ÖLÇÜLER İÇERİSİNDEKİ APARATLAR KULLANILABİLECEK" Çiftçi, telefon tutucular ve araç kameralarıyla ilgili, "Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımı konusunda yaşanan tereddütler ortadan kalkacak." bilgisini verdi. Dikiz aynasına asılan aksesuarlara ilişkin Çiftçi, "Koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak." değerlendirmesini paylaştı.

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Foto - Araç içi multimedya yasak mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

"KAYIT CİHAZLARI VE SİSTEM AYARLARI AMACIYLA KULLANILAN EKRANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANMAYACAK" Çiftçi, multimedya ve akıllı ekranlarla ilgili, "Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak." ifadesine yer verdi. Araç içi ses sistemlerine ilişkin Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

#5
Foto - Araç içi multimedya yasak mı? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

"Belirlenen teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkan sağlanacak. Ses, araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayacak. Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek." Çiftçi, otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edileceğini bildirerek, "Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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