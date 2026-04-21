Türkiye'ye karşı sinsi karar: Orduda 'torpil' dönemini bitirdiler, askerlere acil İHA eğitimi verecekler

Reform paketiyle birlikte maddi teşvikler de artırıldı. Meriç ve adalar gibi kritik bölgelerde 9 ay görev yapan askerlerin maaşı 100 Euro’ya çıkarılırken, iç bölgelerde 12 ay askerlik yapanların maaşı 50 Euro’da kaldı. Öte yandan, Yunan ordusu tarihinde bir ilk olan “Gönüllü Kadın Askerlik” uygulaması da büyük ilgi gördü. İlk etapta açılan 100 kişilik kontenjanın başvurular başlar başlamaz dolduğu açıklandı. Atina’nın bu hamlesi, sadece bir modernizasyon değil, aynı zamanda jeopolitik istikrarsızlık döneminde sınır bölgelerindeki personel açığını kapatma ve ordunun teknolojik kapasitesini en alt kademeden itibaren artırma stratejisi olarak değerlendiriliyor.