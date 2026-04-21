Türkiye'ye karşı sinsi karar: Orduda 'torpil' dönemini bitirdiler, askerlere acil İHA eğitimi verecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı silahlanan ve orduda revizyona giden komşuda yeni kararlar alınmaya başlandı. Atina yönetimi orduda değişim için ciddi bir şekilde para harcayacak.

Yunanistan Ordusunda Yeni Dönem: ‘Torpil’ Bitti, Drone Eğitimi ve Meriç Hattı Geldi! Atina, savunma stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek 2026 yılının ilk celbiyle birlikte “yeni nesil askerlik” sistemini hayata geçirdi. Artık tüm yollar Meriç’e (Evros) çıkıyor, dijital sistemle iltimas dönemi sona eriyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni askeri reform paketi, 2026 yılının ilk askeri celbiyle (ESSO) birlikte resmen uygulanmaya başlandı. “Müşteri ilişkileri” ve “torpil” iddialarının gölgesinde kalan eski sistemin yerine; liyakat, teknoloji ve sınır güvenliği odaklı sert bir yapı getirildi.

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne doğrudan katılımın kaldırılması oldu. Eskiden “daha rahat” olduğu gerekçesiyle siyasi nüfuz kullanılarak tercih edilen bu birimler yerine, artık tüm yükümlüler istisnasız Kara Kuvvetleri bünyesinde silah altına alınıyor. Temel eğitim süresi 2 haftadan 10 haftaya çıkarılırken, eğitim bitmeden başka bir birime nakil (metathesis) yapılması ise imkansız hale getirildi.

Yunan ordusundaki ” torpil” geleneğine son vermek amacıyla, tüm atama süreci dijital ortama taşındı. Askerlerin görev yerleri artık bir yazılım tarafından dört ana kritere göre belirleniyor: Operasyonel İhtiyaçlar: Öncelik her zaman Meriç ve Doğu Ege adalarında. Eğitim Durumu: Üniversite diploması ve akademik başarılar. Özel Yetenekler: Yazılımcılar, iş makinesi operatörleri ve teknisyenler öncelikli. Sosyal Kriterler: Şeffaf bir puanlama ile ailevi durum ve yerellik.

Sınır hattındaki (Meriç ve adalar) askerlik artık sadece nöbet tutmaktan ibaret değil. Yeni müfredat kapsamında askerlere; İnsansız Hava Aracı (İHA/Drone) kullanımı, siber güvenlik ve gelişmiş simülatör eğitimi veriliyor. Meriç’te görev yapan gençlere, terhis olduklarında sivil hayatta da kullanabilecekleri “Drone Operatörü Sertifikası” verilecek.

Reform paketiyle birlikte maddi teşvikler de artırıldı. Meriç ve adalar gibi kritik bölgelerde 9 ay görev yapan askerlerin maaşı 100 Euro’ya çıkarılırken, iç bölgelerde 12 ay askerlik yapanların maaşı 50 Euro’da kaldı. Öte yandan, Yunan ordusu tarihinde bir ilk olan “Gönüllü Kadın Askerlik” uygulaması da büyük ilgi gördü. İlk etapta açılan 100 kişilik kontenjanın başvurular başlar başlamaz dolduğu açıklandı. Atina’nın bu hamlesi, sadece bir modernizasyon değil, aynı zamanda jeopolitik istikrarsızlık döneminde sınır bölgelerindeki personel açığını kapatma ve ordunun teknolojik kapasitesini en alt kademeden itibaren artırma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Cengiz selçuk

Yunan ordusu işe yaramaz
