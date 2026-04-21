Türkiye'ye karşı sinsi karar: Orduda 'torpil' dönemini bitirdiler, askerlere acil İHA eğitimi verecekler

Yunanistan Ordusunda Yeni Dönem: ‘Torpil’ Bitti, Drone Eğitimi ve Meriç Hattı Geldi! Atina, savunma stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek 2026 yılının ilk celbiyle birlikte “yeni nesil askerlik” sistemini hayata geçirdi. Artık tüm yollar Meriç’e (Evros) çıkıyor, dijital sistemle iltimas dönemi sona eriyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni askeri reform paketi, 2026 yılının ilk askeri celbiyle (ESSO) birlikte resmen uygulanmaya başlandı. “Müşteri ilişkileri” ve “torpil” iddialarının gölgesinde kalan eski sistemin yerine; liyakat, teknoloji ve sınır güvenliği odaklı sert bir yapı getirildi.