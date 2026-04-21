AB'den kritik Whatsapp kararı! O gruba yasaklanıyor! Fenerbahçe'den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor AVM'lere girişler ücretli mi olacak? Beklenen açıklama geldi Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi Gazze'de acı bilanço büyüyor: Can kaybı 72 bin 560'a yükseldi Tarihi medresede bir asır sonra akademik eğitim! Yeniden eğitim yuvasına dönüştü Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti! Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı
Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendi mezarını kazan 2 çocuk babası Miraç Erol (54),"Dokuz canımı da son arı sokmasıyla vermiş oldum." diyerek yaşadığı süreci anlattı.

Foto - Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti!

İstanbul'da uzun yıllar özel bir şirkette çalıştıktan sonra emekli olan, 2017 yılında eşinin isteğiyle memleketi Safranbolu'ya bağlı Kuzyakaköseler köyüne yerleşen Miraç Erol'un yaşamı, geçirdiği kazalar ile dikkat çekti.

Foto - Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti!

Erol'un ölümle mücadelesi 2000 yılında geçirdiği ağır trafik kazasıyla başladı. Uzun süre hastanede tedavi gören Erol, iyileştikten sonra işine döndü. 2005 yılında geçirdiği ikinci trafik kazasında beli kırılan Erol, yaklaşık 1 yıl yatağa bağımlı kaldı. Tedavisinin ardından yeniden ayağa kalkan Erol, 2015 yılında üçüncü kez trafik kazası geçirdi. Bu kazanın ardından emekli olan Erol, Safranbolu'ya yerleşti.

Foto - Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti!

AYI SALDIRDI, 3 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ Köyünde doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayı saldırısına uğrayan ve uçurumdan düşmesine rağmen hayatta kalan Erol, 2025 yılında peş peşe 3 kez kalp krizi geçirdi.

Foto - Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti!

"MEZARIMI KAZMAYA KARAR VERDİM" Yaşadığı süreci anlatan Erol, "Kedi misali dokuz can derler ya kediye, ben de hesapladım. Dokuz canımı da son arı sokmasıyla vermiş oldum. Buna istinaden mezarımı kazmaya karar verdim. Bu şekilde de mezarımı kazdım. Şu anda kalp hastası olduğum için, havaların da yağışlı olmasından dolayı artık ağır ağır lehine açıyorum. Hazırlıkları yapıyorum bir nevi. İşte ileriki zamanlarda artık taşını da bir şekilde ayarlamaya çalışacağım." dedi.

abdullah

Hadis Metni: Hasta gözükmeyin hasta olursunuz, kabrinizi kazmayın ölürsünüz. Ravi: Hz. Vehb İbni Kays (r.a.). Kaynak: Ramuz el e-hadis, 479. sayfa, 8. hadis.

abdullah

sadaka ver mezarını hemen kapat hadis var mezarını kazarsan ölürsün
