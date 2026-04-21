Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti!

"MEZARIMI KAZMAYA KARAR VERDİM" Yaşadığı süreci anlatan Erol, "Kedi misali dokuz can derler ya kediye, ben de hesapladım. Dokuz canımı da son arı sokmasıyla vermiş oldum. Buna istinaden mezarımı kazmaya karar verdim. Bu şekilde de mezarımı kazdım. Şu anda kalp hastası olduğum için, havaların da yağışlı olmasından dolayı artık ağır ağır lehine açıyorum. Hazırlıkları yapıyorum bir nevi. İşte ileriki zamanlarda artık taşını da bir şekilde ayarlamaya çalışacağım." dedi.