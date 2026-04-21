Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti!
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendi mezarını kazan 2 çocuk babası Miraç Erol (54),"Dokuz canımı da son arı sokmasıyla vermiş oldum." diyerek yaşadığı süreci anlattı.
İstanbul'da uzun yıllar özel bir şirkette çalıştıktan sonra emekli olan, 2017 yılında eşinin isteğiyle memleketi Safranbolu'ya bağlı Kuzyakaköseler köyüne yerleşen Miraç Erol'un yaşamı, geçirdiği kazalar ile dikkat çekti.
Erol'un ölümle mücadelesi 2000 yılında geçirdiği ağır trafik kazasıyla başladı. Uzun süre hastanede tedavi gören Erol, iyileştikten sonra işine döndü. 2005 yılında geçirdiği ikinci trafik kazasında beli kırılan Erol, yaklaşık 1 yıl yatağa bağımlı kaldı. Tedavisinin ardından yeniden ayağa kalkan Erol, 2015 yılında üçüncü kez trafik kazası geçirdi. Bu kazanın ardından emekli olan Erol, Safranbolu'ya yerleşti.
AYI SALDIRDI, 3 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ Köyünde doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayı saldırısına uğrayan ve uçurumdan düşmesine rağmen hayatta kalan Erol, 2025 yılında peş peşe 3 kez kalp krizi geçirdi.
"MEZARIMI KAZMAYA KARAR VERDİM" Yaşadığı süreci anlatan Erol, "Kedi misali dokuz can derler ya kediye, ben de hesapladım. Dokuz canımı da son arı sokmasıyla vermiş oldum. Buna istinaden mezarımı kazmaya karar verdim. Bu şekilde de mezarımı kazdım. Şu anda kalp hastası olduğum için, havaların da yağışlı olmasından dolayı artık ağır ağır lehine açıyorum. Hazırlıkları yapıyorum bir nevi. İşte ileriki zamanlarda artık taşını da bir şekilde ayarlamaya çalışacağım." dedi.
