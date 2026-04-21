En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!
Mercedes-Benz yeni tamamen elektrikli C-Serisi modelini Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaya tanıttı.
Mercedes-Benz, C-Serisi’nin yeni neslinde radikal bir değişime giderek modeli tamamen elektrikli bir platforma taşıdı.
C 400 4MATIC, 482 beygir (360 kW) güç ve 800 Nm tork üreten çift motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaşabilmekte
Aracın gelişmiş aerodinamik yapısı ve 300 kW'a kadar enerji geri kazanımı sağlayan fren sistemi sayesinde tek bir şarjla WLTP standartlarına göre 762 km'ye kadar menzil sunulabiliyor.
94.5 kWh kapasiteli lityum iyon batarya, yüksek hızlı şarj performansını mümkün kılıyor. Bu sayede otomobilin sadece 10 dakikalık bir şarjla 325 km yol kat edebilecek seviyeye ulaşabildiği belirtildi.
Aracın iç mekanında kullanıcıları 39.1 inçlik devasa MBUX Hyperscreen ekran karşılıyor.
İç tasarımın bir diğer dikkat çeken detayı ise "SKY CONTROL" adı verilen ve üzerinde 162 adet parlayan yıldız bulunan panoramik cam tavan.
Dış tasarım verileri
Uzunluk 4.883 mm
Genişlik 1.892 mm
Yükseklik 1.503 mm
Aks mesafesi 2.962 mm
Bagaj hacmi 470 litre
Ayrıca ENERGIZING COMFORT sistemi; klima, masaj, ışık ve müzik gibi unsurları bir araya getirerek sürüş sırasında konforu artırıyor.
Mercedes, bu modelde güvenlik tarafını ciddi şekilde ileri taşımış durumda. Araçta 10’a kadar kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensör bulunuyor. Bu donanım, gelişmiş MB.DRIVE sisteminin temelini oluşturuyor.
MB.DRIVE ASSIST ve ASSIST PRO sistemleri; şerit takip, adaptif hız sabitleme ve yarı otonom sürüş gibi fonksiyonları kapsıyor. Ayrıca PRE-SAFE sistemleri ve 11’e kadar hava yastığı ile pasif güvenlik tarafı da oldukça güçlü.
Yeni C-Serisi tamamen elektrikli bir altyapıya geçiş yapmış durumda.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23