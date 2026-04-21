En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu! Hatasının bedelini ağır ödedi: Tam 685 bin lira ceza! 111 yıllık Çanakkale Savaşı sırrı ilk kez açıklandı! İşte kan donduran rapor Yeraltı, Eşref Rüya, A.B.İ, ve Uzak Şehir'de senaryo değiştirildi! Herkes, 'Gündem değişince silahlar yeniden patlamaz inşallah' diyor Savunmada yazılım devrimi! HÜRJET’in milli beyni HAVELSAN’dan Avrupa’yı titretecek hamle Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında hesap günü: CHP’nin kirli pazarlıkları bir bir dökülüyor Merkez Bankası’nda kritik ayrılık! Sessiz sedasız veda etti Kilosu tamı tamına 800 TL! Araplar ve Avrupalılar sıraya girdi, hasat başlar başlamaz bitiyor “Savunmanın yeni kralı Ankara” diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu
En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!
En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Mercedes-Benz yeni tamamen elektrikli C-Serisi modelini Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaya tanıttı.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Mercedes-Benz, C-Serisi’nin yeni neslinde radikal bir değişime giderek modeli tamamen elektrikli bir platforma taşıdı.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

C 400 4MATIC, 482 beygir (360 kW) güç ve 800 Nm tork üreten çift motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaşabilmekte

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Aracın gelişmiş aerodinamik yapısı ve 300 kW'a kadar enerji geri kazanımı sağlayan fren sistemi sayesinde tek bir şarjla WLTP standartlarına göre 762 km'ye kadar menzil sunulabiliyor.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

94.5 kWh kapasiteli lityum iyon batarya, yüksek hızlı şarj performansını mümkün kılıyor. Bu sayede otomobilin sadece 10 dakikalık bir şarjla 325 km yol kat edebilecek seviyeye ulaşabildiği belirtildi.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Aracın iç mekanında kullanıcıları 39.1 inçlik devasa MBUX Hyperscreen ekran karşılıyor.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

İç tasarımın bir diğer dikkat çeken detayı ise "SKY CONTROL" adı verilen ve üzerinde 162 adet parlayan yıldız bulunan panoramik cam tavan.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Dış tasarım verileri

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Uzunluk 4.883 mm

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Genişlik 1.892 mm

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Yükseklik 1.503 mm

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Aks mesafesi 2.962 mm

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Bagaj hacmi 470 litre

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Ayrıca ENERGIZING COMFORT sistemi; klima, masaj, ışık ve müzik gibi unsurları bir araya getirerek sürüş sırasında konforu artırıyor.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Mercedes, bu modelde güvenlik tarafını ciddi şekilde ileri taşımış durumda. Araçta 10’a kadar kamera, 5 radar ve 12 ultrasonik sensör bulunuyor. Bu donanım, gelişmiş MB.DRIVE sisteminin temelini oluşturuyor.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

MB.DRIVE ASSIST ve ASSIST PRO sistemleri; şerit takip, adaptif hız sabitleme ve yarı otonom sürüş gibi fonksiyonları kapsıyor. Ayrıca PRE-SAFE sistemleri ve 11’e kadar hava yastığı ile pasif güvenlik tarafı da oldukça güçlü.

Foto - En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu!

Yeni C-Serisi tamamen elektrikli bir altyapıya geçiş yapmış durumda. Lansmanda öne çıkan versiyon C 400 4MATIC electric modeli. Bu versiyon, çift motorlu AWD sistemle geliyor ve oldukça iddialı performans verileri sunuyor.

