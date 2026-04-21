Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor
Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kentte herkesi heyecan sardı.

1
#1
Foto - Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa ili, Hilvan ilçesi sınırları içerisinde AR/TPO/K/M41-c1,c3,c4 numaralı ruhsat sahası içerisinde sondaj yöntemi ile petrol arama ve çıkarma faaliyeti planlanıyor. 

#2
Foto - Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor

Yaklaşık 741 milyon lira bedelle gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında ruhsat sahasında  petrol arama ve çıkarılması faaliyeti için 4 adet lokasyon belirlenmiş durumda.

#3
Foto - Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor

Bu kuyulara ilaveten ilerleyen dönemlerde petrol arama ve çıkarılması için sondaj kuyuları için lokasyonlar eklenecek. Projede formasyon durumuna göre ihtiyaç duyulması durumunda perfore (patlatma/çatlatma) işlemi yapılacak.

#4
Foto - Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor

Sondaj derinliğine bağlı olarak kullanılacak malzeme miktarı değişecek. Projede kuyu derinlikleri ortalama 2500 metre olarak planlanıyor.

#5
Foto - Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor

Arama kuyuları ile sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek. Arama çalışmaları sonucunda petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek. Üretim durumunda petrolün çıkarılması işlemlerinde sirkülasyonu sağlamak amacıyla 450 m3 ham petrol depolanabilecek. 

#6
Foto - Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu potansiyeli ortaya çıkarmak için yaklaşık 741 milyon liralık bütçeyi sahaya indirmesi yerin altında kuvvetle muhtemel rezerv olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Ali KOÇ

seçim yaklaşınca GAZ ÇIKARIRDINIZ; 

Cengiz selçuk

Akaryakıt s zam geliyor
