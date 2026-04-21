Tarihi medresede bir asır sonra akademik eğitim! Yeniden eğitim yuvasına dönüştü
Mardin'de yaklaşık 520 yıl boyunca binlerce alim yetiştiren tarihi medresenin 5 dersliğinde Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri haftanın 5 günü lisans ve lisansüstü eğitim görüyor. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Geçmişte El-Cezeri gibi birçok bilim adamının yetiştiği mekânlardan biri Kasımiye Medresesi. Medresenin sahip olduğu bir gelenek bu aslında. Bu geleneği yeniden canlandırıp, bilimi insanlığın faydasına sunulabilecek yeni bir gelişme süreci içine sokmak istiyoruz" dedi.