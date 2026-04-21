  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB'den kritik Whatsapp kararı! O gruba yasaklanıyor! Fenerbahçe’den çifte bomba! Kim ve Muriqi geri dönüyor AVM'lere girişler ücretli mi olacak? Beklenen açıklama geldi Olmayacak şey oldu: Askerler İki tane 'Yalova'ya denk gelen alanı ele geçirdi Gazze’de acı bilanço büyüyor: Can kaybı 72 bin 560’a yükseldi Tarihi medresede bir asır sonra akademik eğitim! Yeniden eğitim yuvasına dönüştü Şanlıurfa'da 'petrol' bombası! Rakamı duyan 'burada kesin bir şey var' diyor Ölmeden kendi mezarını kazdı! Söylediği sözler şok etti! Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
MKE'den dünyayı peşine takacak KBRN hamlesi! Resmen duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin savunma devi Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 1,5 milyar dolarlık dev bir yatırım hamlesine imza atıyor. Yatırımın detayları belli oldu.,

1
#1
GDH Haber'de yer alan habere göre, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yürüttüğü 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında Kırşehir’i savunma sanayii üretiminde öne çıkan merkezlerden biri haline getirmeye hazırlanıyor. Söz konusu yatırımın, hem üretim kapasitesine hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

#2
Kırşehir’de inşa edilen yeni üretim tesisinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı koruyucu ekipmanların üretimi gerçekleştirilecek. Tesis kapsamında üretilecek ürünler arasında; KBRN koruyucu bot kılıfı, Eldiven, Solunum sistemleri, KBRN absorplayıcı malzemeler, Koruyucu kıyafet setleri yer alacak.

#3
Fabrikada ilk üretimin 2026 yılı içerisinde başlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’nin KBRN alanındaki yerli üretim kabiliyetinin önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor.

#4
Kırşehir’de gerçekleştirilen yatırımın, Türkiye’nin savunma kapasitesine doğrudan katkı sağlaması beklenirken, aynı zamanda yerli ve millî üretim altyapısını da güçlendirmesi öngörülüyor.

#5
Söz konusu yatırımın, Kırşehir başta olmak üzere bölge ekonomisine canlılık kazandırması ve yeni istihdam alanları oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda proje, yalnızca savunma sanayii üretimi açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin millî savunma ekonomisinin güçlendirilmesi bakımından da stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23