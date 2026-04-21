MKE'den dünyayı peşine takacak KBRN hamlesi! Resmen duyurdular
Türkiye'nin savunma devi Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 1,5 milyar dolarlık dev bir yatırım hamlesine imza atıyor. Yatırımın detayları belli oldu.,
Türkiye'nin savunma devi Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 1,5 milyar dolarlık dev bir yatırım hamlesine imza atıyor. Yatırımın detayları belli oldu.,
GDH Haber'de yer alan habere göre, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yürüttüğü 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında Kırşehir’i savunma sanayii üretiminde öne çıkan merkezlerden biri haline getirmeye hazırlanıyor. Söz konusu yatırımın, hem üretim kapasitesine hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Kırşehir’de inşa edilen yeni üretim tesisinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı koruyucu ekipmanların üretimi gerçekleştirilecek. Tesis kapsamında üretilecek ürünler arasında; KBRN koruyucu bot kılıfı, Eldiven, Solunum sistemleri, KBRN absorplayıcı malzemeler, Koruyucu kıyafet setleri yer alacak.
Fabrikada ilk üretimin 2026 yılı içerisinde başlaması hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’nin KBRN alanındaki yerli üretim kabiliyetinin önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor.
Kırşehir’de gerçekleştirilen yatırımın, Türkiye’nin savunma kapasitesine doğrudan katkı sağlaması beklenirken, aynı zamanda yerli ve millî üretim altyapısını da güçlendirmesi öngörülüyor.
Söz konusu yatırımın, Kırşehir başta olmak üzere bölge ekonomisine canlılık kazandırması ve yeni istihdam alanları oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda proje, yalnızca savunma sanayii üretimi açısından değil, aynı zamanda Türkiye’nin millî savunma ekonomisinin güçlendirilmesi bakımından da stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
