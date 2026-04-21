Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

Yurt dışındaki üniversitelere kayıtlı Filistinli öğrencilerin sınır kapılarından güvenli ve sorunsuz şekilde geçişlerinin sağlanması gerektiğini söyleyen Fucu, pasaport verilmeye uygun kişilerin kategorilerinin genişletilmesi ve seyahat işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulundu. "Geçen yıl eğitimime başlamam gerekiyordu, sınır kapılarının kapatılması bana iki yılımı kaybettirdi" Filistinli öğrenci Aye el-Astal, 2023 yılında üniversite sınavında yüksek başarı elde ettiğini ve Türkiye’de biyoteknoloji eğitimi için burs kazandığını ancak Gazze'den çıkamadığını söyledi. Astal, "Geçen yıl eğitimime başlamam gerekiyordu, ancak sınır kapılarının kapatılması bana iki yılımı kaybettirdi. Her gecikmeyle daha fazla zaman ve fırsat kaybediyoruz." dedi. Türkiye’den 2024 yılında burs kazanan bir diğer öğrenci Abdullah Carada da yetkililerin verdikleri sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti. Carada, "Sınıflarımıza ulaşmamız için 3 yıl daha geçebilir. Hayallerimiz tehdit altında ve sınır kapılarının sürekli kapalı kalması nedeniyle geleceğimizi kaybetmekten korkuyoruz." diye konuştu.