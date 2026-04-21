Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

“HAYALLERİMİZ İLE SINIR KAPISI ARASINDA KALDIK” Filistinli öğrenciler, yaşadıkları duruma dikkati çekmek için Gazze kentinde Gazeteciler Sendikası binası önünde gösteri düzenledi. "Hayallerimiz ile sınır kapısı arasında kaldık" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, sınır kapılarının açılması ve öğrencilerin yurt dışında eğitimlerine devam edebilmesi talep edildi. Göstericiler, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere yok denecek kadar az kişi için izin verildiğini belirterek, bu durumun yüzlerce öğrencinin eğitimden yıllarca geri kalmasına neden olduğunu vurguladı. Gazze'deki öğrenciler, sınır kapılarının kapalı tutulmasının yalnızca kendi geleceklerini değil, sonraki nesillerin eğitim imkanlarını da tehdit ettiğine dikkati çekti. Öğrenciler ayrıca, uluslararası hukukun güvence altına aldığı temel haklardan mahrum bırakıldıklarını vurgulayarak, uluslararası topluma ve ilgili kuruluşlara kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.