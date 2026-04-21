Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

İşgalci İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı kapalı tutarak yurt dışında eğitim görmeye hak kazanan yüzlerce Filistinli öğrencinin hayallerini çalıyor. Türkiye dahil birçok ülkede burs kazanan ancak Gazze’den çıkışına izin verilmeyen gençler, ‘Hayallerimiz ile sınır kapısı arasında kaldık’ diyerek dünyaya seslendi.

Foto - Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

Gazze’de iki yıldır süren saldırılar ve yıkım, sadece binaları değil, bir neslin geleceğini de hedef alıyor. İsrail’in Mayıs 2024’ten bu yana Refah Sınır Kapısı’nı abluka altında tutması, yurt dışındaki üniversitelere kayıtlı olan veya burs kazanan yüzlerce öğrenciyi hapse mahkum etti

Foto - Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak, yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı ya da kayıt yapmaya hak kazanmış yüzlerce öğrencinin de geleceğini karartıyor. İsrail, Mayıs 2024'ten itibaren kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta kısmen açsa da yalnızca sınırlı sayıdaki hasta ve yaralının geçişine izin veriyor. Gazze ile Mısır arasındaki kapıdan günlük geçiş yapan kişi sayısı 50'yi aşmıyor. Bu uygulamayla İsrail, acil tedaviye ihtiyaç duyan binlerce hastanın yanı sıra eğitimlerini Gazze dışında sürdürmek isteyen öğrencilerin de hayatını karartıyor.

Foto - Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

“HAYALLERİMİZ İLE SINIR KAPISI ARASINDA KALDIK” Filistinli öğrenciler, yaşadıkları duruma dikkati çekmek için Gazze kentinde Gazeteciler Sendikası binası önünde gösteri düzenledi. "Hayallerimiz ile sınır kapısı arasında kaldık" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, sınır kapılarının açılması ve öğrencilerin yurt dışında eğitimlerine devam edebilmesi talep edildi. Göstericiler, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere yok denecek kadar az kişi için izin verildiğini belirterek, bu durumun yüzlerce öğrencinin eğitimden yıllarca geri kalmasına neden olduğunu vurguladı. Gazze'deki öğrenciler, sınır kapılarının kapalı tutulmasının yalnızca kendi geleceklerini değil, sonraki nesillerin eğitim imkanlarını da tehdit ettiğine dikkati çekti. Öğrenciler ayrıca, uluslararası hukukun güvence altına aldığı temel haklardan mahrum bırakıldıklarını vurgulayarak, uluslararası topluma ve ilgili kuruluşlara kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Foto - Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

GAZZE’DE EĞİTİM İMKANSIZ HALE GELDİ Eylemde öğrenciler adına konuşan Emir Fucu, yaklaşık iki yıldır süren saldırılar nedeniyle Gazze'de mevcut koşullarda eğitimin neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Fucu, eğitim sürecini aksatan başlıca sorunlar arasında elektrik ve internet kesintileri, yakıt yetersizliği ve ulaşım kısıtlamalarının yer aldığını ifade etti. Fucu, "Sadece bir eğitim krizi yaşamıyoruz, eğitim için başlatılan her girişimin engellendiği bir dönemi yaşıyoruz. Hem de bu neslin geleceğini korumaya almak için eğitimin öncelikli olması gereken bir zamanda." diye konuştu. Gazze'de mahsur kalan öğrencilerin yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulunan Fucu, bunun ertelenemez bir hak olduğunu vurguladı.

Foto - Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

Yurt dışındaki üniversitelere kayıtlı Filistinli öğrencilerin sınır kapılarından güvenli ve sorunsuz şekilde geçişlerinin sağlanması gerektiğini söyleyen Fucu, pasaport verilmeye uygun kişilerin kategorilerinin genişletilmesi ve seyahat işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulundu. "Geçen yıl eğitimime başlamam gerekiyordu, sınır kapılarının kapatılması bana iki yılımı kaybettirdi" Filistinli öğrenci Aye el-Astal, 2023 yılında üniversite sınavında yüksek başarı elde ettiğini ve Türkiye’de biyoteknoloji eğitimi için burs kazandığını ancak Gazze'den çıkamadığını söyledi. Astal, "Geçen yıl eğitimime başlamam gerekiyordu, ancak sınır kapılarının kapatılması bana iki yılımı kaybettirdi. Her gecikmeyle daha fazla zaman ve fırsat kaybediyoruz." dedi. Türkiye’den 2024 yılında burs kazanan bir diğer öğrenci Abdullah Carada da yetkililerin verdikleri sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti. Carada, "Sınıflarımıza ulaşmamız için 3 yıl daha geçebilir. Hayallerimiz tehdit altında ve sınır kapılarının sürekli kapalı kalması nedeniyle geleceğimizi kaybetmekten korkuyoruz." diye konuştu.

Foto - Eğitim hakları gasp ediliyor! Gazzeli öğrencilerden acil çağrı

“SAVAŞ BAŞLAMADAN KISA SÜRE ÖNCE GAZZE’YE DÖNDÜM VE GERİ GİDEMEDİM” Türkiye'de yazılım mühendisliği eğitimi alan Filistinli öğrenci Faris el-Adini de "Savaş başlamadan kısa bir süre önce Gazze'ye döndüm ve o zamandan beri eğitimimi tamamlamak için geri gidemedim." ifadelerini kullandı. Adini, "Eğitimime devam etmem için her şey hazır ancak sınır kapılarının kapalı tutulması geleceğimi engelledi. Ne yazık ki beklemekten başka çaremiz yok." dedi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun saldırılarında 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı. Ekim 2025’te yayımlanan açıklamada, eğitim sektöründeki toplam zararın 4 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Bedri tekbaş

Kendini Müslümanların yanında duran veya böyle ifade eden hiçbir haber kanalı sizden rica ediyorum Allah rızası için gazzeden veya filistin'den bahsetmeyin bir kez olsun AK parti'den veya cumhurbaşkanından hesap sordunuz mu neden müdahale etmiyorsun dediniz mi bırakın buraya karla artık ya bırakın gazeliler filistinliler rahatça öyle bilsin bırakın o insanların yakasını
İran'da neler oluyor? Rusya'nın hamlesi dünyada yankılandı
Dünya

İran'da neler oluyor? Rusya'nın hamlesi dünyada yankılandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedef aldığı Buşehr ..
Hobi bahçelerinde şok gelişme! Erdoğan talimatı verdi!
Gündem

Hobi bahçelerinde şok gelişme! Erdoğan talimatı verdi!

Osman Gökçek’in uyarısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hobi bahçeleriyle ilgili çalışma başlatılması talimatı verdi; mağduriyetleri gide..
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeği Türkiye'ye duyurdu
Gündem

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeği Türkiye'ye duyurdu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında "Şahsın (fail) ölmediğine dair yayılan haberler gerç..
Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi
Gündem

Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi

Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddial..
CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

Eşme Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile iki çalışan tutuklandı, dosyada festival harcamaları, r..
Aracını muayeneye götürenlere büyük şok!
Aktüel

Aracını muayeneye götürenlere büyük şok!

TESK lideri Bendevi Palandöken, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene süreçlerindeki adaletsiz fiyatlandırmalara isya..
