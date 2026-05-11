Türkiye’ye kafa tutan Hindistan, belasını buldu! Başbakan, ertelemeleri için resmen yalvardı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran savaşı sonrası yaşanan enerji krizi nedeniyle vatandaşlara yakıt tasarrufu çağrısı yaptı. Modi, petrol ve dizel kullanımının azaltılmasını isterken, vatandaşlardan yurt dışı seyahatleri ve düğünleri en az bir yıl ertelemelerini istedi. Hindistan’ın Orta Doğu enerji kaynaklarına bağımlılığı nedeniyle krizden ciddi şekilde etkilendiği belirtilirken, hükümetin daha önce acil durum yetkileriyle yakıt dağıtımına müdahale ettiği öğrenildi.