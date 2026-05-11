O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

"Cerrahi tedavi kararı, yalnızca kilo fazlalığına bakılarak verilmiyor. Hastanın metabolik durumu, eşlik eden hastalıkları ve daha önce uygulanan tedavilere verdiği yanıt dikkate alınıyor. Bazı hastalarda cerrahi, yaşam kalitesini artıran ve metabolik hastalıkların kontrolünde etkili bir seçenek haline gelebiliyor. Bu süreçte uygulanan cerrahi yöntemler, hastanın bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterirken, mide hacmini azaltmaya veya emilim mekanizmalarını düzenlemeye yönelik teknikleri içeriyor. Obezite tedavisinde uzun dönem başarının sağlanabilmesi için yalnızca cerrahi müdahale yeterli değil. Ameliyat sonrası dönemde beslenme düzeninin yeniden yapılandırılması, düzenli takiplerin yapılması ve yaşam tarzı değişikliklerinin kalıcı hale getirilmesi, büyük önem taşıyor.