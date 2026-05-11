  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil devlet İsrail rahat durmuyor! Suriye’de hayvanların otlamasına bile izin vermiyorlar Magandaların hedef tahtası oldu Milyonlarca lira zarara sebep oluyorlar Başkan kim olacak? Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında çılgın yarış: Paralar saçılacak! Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yeni destek müjdesi! Cezalar caydırdı, yollar huzur buldu: İhlaller yüzde 21 düştü Emekli albay Türkiye'nin yeni silahıyla ilgili kritik detayı açıkladı: Dünyada bunu durdurabilecek bir savunma sistemi yok
Sağlık
15
Yeniakit Publisher
O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...
AA Giriş Tarihi:

O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ünal Sabancı obezite tedavisi ile ilgili dikkat çeken uyarılar geldi.

#1
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ünal Sabancı, obezitede özellikle insülin direnciyle başlayan sürecin zaman içinde diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla birleşerek, hastanın genel sağlık durumunu ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtti.

#2
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, obezite, son yıllarda Avrupa genelinde hızla artış gösteren ve yetişkin nüfusun önemli bir bölümünü etkileyen kronik bir hastalık olarak dikkati çekiyor.

#3
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Açıklamada Avrupa Obezite Günü kapsamında görüşlerine yer verilen Sabancı, obezitenin klinik etkilerinin giderek daha erken yaşlarda görülmeye başladığını belirtti.

#4
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Sabancı, "Özellikle Avrupa kıtasında son yıllarda sedanter yaşam tarzının yaygınlaşması, beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve artan stres faktörleri obezite prevalansını belirgin şekilde artırdı. Bu durum, sağlık sistemleri üzerinde de ciddi bir yük oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

#5
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Bariatrik cerrahinin gündeme geldiği noktaya kadar uzanan süreçte obezitenin, genellikle uzun yıllar boyunca diyet, egzersiz ve medikal takip ile yönetilmeye çalışıldığını, ancak bazı hastalarda bu yaklaşımların yeterli sonuç vermediğini aktaran Sabancı, hastalığın ilerleyerek tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve karaciğer yağlanması gibi ek sorunlara yol açabildiğine değindi.

#6
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Sabancı, obezitenin yalnızca estetik bir sorun olarak değil, yaşam süresini etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemi olarak kabul edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

#7
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

"Özellikle bel çevresi artışıyla visseral yağlanmanın yükselmesi, metabolik sendrom gelişiminde belirleyici rol oynuyor. Bu durum kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor, inme ve kalp krizi gibi ciddi klinik tabloların görülme sıklığını yükseltiyor. Obezite cerrahisi her hasta için doğrudan uygulanan bir tedavi seçeneği olmazken, yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme düzeninin yeniden planlanması ve fiziksel aktivitenin artırılması temel yaklaşımı oluşturuyor. Ancak bu yöntemlerin uzun vadede yetersiz kaldığı ve vücut kitle indeksinin belirli eşiklerin üzerinde seyrettiği durumlarda cerrahi seçenekler değerlendirmeye alınıyor."

#8
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Sabancı, obezitenin ilerleyen evrelerinde ortaya çıkan klinik tabloya ilişkin, “Obezite ilerledikçe yalnızca kilo artışı değil, çoklu organ tutulumu ortaya çıkıyor. Özellikle insülin direnciyle başlayan süreç, zaman içinde diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla birleşerek hastanın genel sağlık durumunu ciddi şekilde etkiliyor. Bu noktada hastalığın kontrol altına alınamaması, cerrahi tedavi seçeneklerini gündeme getirebiliyor.

#9
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Obezitenin çocukluk ve ergenlik döneminde başlaması ise riskin daha erken yaşlara taşınmasına neden oluyor.

#10
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Bu grupta erken müdahale edilmediğinde erişkin dönemde daha ağır klinik tablolar gelişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

#11
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Cerrahi karar sürecinin endokrinoloji, beslenme ve diyetetik, psikiyatri ile genel cerrahi branşlarının ortak değerlendirmesiyle planlanarak multidisipliner bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

#12
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

"Cerrahi tedavi kararı, yalnızca kilo fazlalığına bakılarak verilmiyor. Hastanın metabolik durumu, eşlik eden hastalıkları ve daha önce uygulanan tedavilere verdiği yanıt dikkate alınıyor. Bazı hastalarda cerrahi, yaşam kalitesini artıran ve metabolik hastalıkların kontrolünde etkili bir seçenek haline gelebiliyor. Bu süreçte uygulanan cerrahi yöntemler, hastanın bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterirken, mide hacmini azaltmaya veya emilim mekanizmalarını düzenlemeye yönelik teknikleri içeriyor. Obezite tedavisinde uzun dönem başarının sağlanabilmesi için yalnızca cerrahi müdahale yeterli değil. Ameliyat sonrası dönemde beslenme düzeninin yeniden yapılandırılması, düzenli takiplerin yapılması ve yaşam tarzı değişikliklerinin kalıcı hale getirilmesi, büyük önem taşıyor.

#13
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Hastaların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan desteklenmesi, tedavi başarısını doğrudan etkiliyor."

#14
Foto - O hastaların korktuğu başına gelmesin artık! Obezite tedavisinde multidisipliner yaklaşım...

Sabancı, obezite tedavisinin uzun soluklu bir süreç olduğuna ve cerrahi müdahalenin bu sürecin yalnızca bir aşaması olduğuna işaret ederek, "Cerrahi müdahale sonrası kilo geri alımı ve metabolik sorunların yeniden ortaya çıkması mümkün. Obezite, giderek artan ve çok yönlü etkileri olan bir sağlık sorunu. Erken dönemde alınan önlemler ve doğru planlanmış tedavi yaklaşımları ile hastalığın ilerlemesi kontrol altına alınabilir." değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun
Ekonomi

Destici'den emekliye kurban müjdesi çağrısı! 10 bin lira olsun

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Kongresi'nde gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Emeklile..
Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!
Gündem

Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!

Gaziantep’te taksi sürücüsünü rehin alarak kaçan 2 sevgili polisin dur ihtarına uymayarak ateş açtı; çıkan çatışma sonrası yaşanan kovalamac..
Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!
Gündem

Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Uzay Kuvvetleri aracılığıyla anlık olarak takip ettiklerini belirtere..
CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!
Gündem

CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da gözdeleri arasında bulunan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ortaya atı..
Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!
Sosyal Medya

Avrupa'da Haçlı zihniyeti hortladı! Müslüman Türk öğrenciye Katolik yurdunda inanç zulmü!

İtalya'nın Milano kentinde eğitimini sürdüren bir genç kız, modern Avrupa'nın göbeğinde Orta Çağ karanlığını aratmayan bir ayrımcılığa maruz..
İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!
Gündem

İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. H..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23