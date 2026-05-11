Son anket yayınlandı! Bu pazar seçim olsa hangi parti kaç oy alır?
Araştırma, eğitim ve danışmanlık şirketi Areda Survey, Nisan 2026 kamuoyu araştırma sonuçlarını yayımladı. İşte partilerin son oy oranları...
Aralık 2025'te 31,7'ye kadar gerileyen AK Parti istikrarlı bir şekilde oy oranını artırırken, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kayıp dikkat çekti.
Anket çalışmasında, “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa” AK Parti’ye oy vereceklerin oranı yüzde 34,4 olarak ölçüldü. Areda’ya göre olası seçimde CHP’ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 30,3. İşte Nisan 2026 itibariyle son seçim anketi sonuçları:
AK Parti: 34,4
CHP: 30,3
MHP: 9
DEM Parti: 9,2
İYİ Parti: 5,1
Yeniden Refah Partisi: 2,1
Zafer Partisi: 3,0
Anahtar Parti: 3,9
Diğer: 3,1
