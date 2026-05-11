Son anket yayınlandı! Bu pazar seçim olsa hangi parti kaç oy alır?
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Araştırma, eğitim ve danışmanlık şirketi Areda Survey, Nisan 2026 kamuoyu araştırma sonuçlarını yayımladı. İşte partilerin son oy oranları...

Aralık 2025'te 31,7'ye kadar gerileyen AK Parti istikrarlı bir şekilde oy oranını artırırken, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kayıp dikkat çekti.

Anket çalışmasında, “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa” AK Parti’ye oy vereceklerin oranı yüzde 34,4 olarak ölçüldü. Areda’ya göre olası seçimde CHP’ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 30,3. İşte Nisan 2026 itibariyle son seçim anketi sonuçları:

AK Parti: 34,4

CHP: 30,3

MHP: 9

DEM Parti: 9,2

İYİ Parti: 5,1

Yeniden Refah Partisi: 2,1

Zafer Partisi: 3,0

Anahtar Parti: 3,9

Diğer: 3,1

Yorumlar

tarık

çok iyi...ee süper işte...hemen şeçim... :)

misafir

Kurdukları çıkar düzeninin devamı için açık oylama,gizli sayım yapılan bu ülkede bu defa da haksızlıgın sona erdirilmesi için açık oylama yapılması lazım,seçmediklerinin zararlarını yüklenme durumu haksızlıgının ortadan kalkması için.Zira herkes kendi seçtiginin zararını ödemek zorundadır normal halde ve adaletce.Seçilenler tüm vatandaşların paralarıyla yönetimde,kazançlılık saglamak için seçiliyorlar.Seçenler zararın yüzde 60şını paylaşırlar,seçilenler zararın yüzde 40ını paylaşıp öderler.Böylece dikkatli seçmen ,dikkatli seçilen ve hakça düzen oluşumu saglanmış olur.
