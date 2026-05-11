Yunanistan'ın korktuğu başına geldi: Ülkeyi bir bir terk etmeye başladılar
Türkiye'ye karşı çılgınlar gibi silahlanan Yunanistan'da büyük bir kriz yaşanıyor. Ülkede büyük bir beyin göçü yaşanmaya başladı.

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunanistan’da son yılların en büyük yarası olan “Brain Drain” (Beyin Göçü), 2025 yılında tarihi bir zirveye ulaştı. Greeceinfigures tarafından yayımlanan son araştırma verileri, ülkenin en parlak zihinlerinin bavullarını toplayıp Avrupa yollarına düştüğünü kanıtlıyor.

Resmi verilere göre, AB ve EFTA ülkelerinde yaşayan ve çalışan, yükseköğrenim mezunu 20-64 yaş arası Yunan vatandaşlarının sayısı 128.500’e ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Sadece son bir yıl içinde bu sayıya 13.900 kişi daha eklendi. Bu, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12,1’lik ürkütücü bir artış anlamına geliyor.

Göç dalgası sadece üniversite mezunlarıyla sınırlı değil. Avrupa genelinde yaşayan 20-64 yaş arası toplam Yunan nüfusu 386.100 kişiye ulaşmış durumda. Bir yıl içinde yaşanan 30.300 kişilik artış, ülkenin yetişmiş insan gücünü korumakta ne kadar zorlandığını gösteriyor. Özellikle lise ve mesleki eğitim mezunları arasındaki kaçış da dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Araştırmadaki en çarpıcı veri ise istihdam oranları. Yurt dışındaki Yunan mezunların iş bulma oranı ?,9 gibi çok yüksek bir seviyede. Bu oran, Yunanistan içindeki mezunların istihdam oranından çok daha yukarıda. Yani Yunan gençleri, kendi ülkelerinde bulamadıkları fırsatları ve hak ettikleri yaşam standartlarını Avrupa kapılarında buluyor.

Hükümetin gençleri geri getirmek için yürüttüğü kampanyalar ve teşvik paketleri, ekonomik gerçeklerin gölgesinde kalmış görünüyor. Uzmanlar, profesyonel fırsat eşitsizliği ve çalışma koşullarındaki uçurumun bu göçü tetiklediği konusunda hemfikir. Yunanistan, en verimli ve eğitimli nüfusunu kaybetmeye devam ederken, bu durumun ülkenin gelecekteki ekonomik ve sosyal yapısı üzerinde nasıl bir tahribat yaratacağı büyük bir soru işareti olarak masada duruyor. Yunanistan’ın geleceği olan diplomalar artık Atina’da değil; Berlin’de, Brüksel’de ve Paris’te değer buluyor.

