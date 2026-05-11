İlaç satmıyoruz diyen Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! Vücutta biriken yağlar...
Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar geldi...
Canan Karatay, selülitin basit bir estetik sorun olmadığını, vücutta biriken yağların ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi. Karatay, çözümün kremlerde değil yaşam tarzı değişikliğinde olduğunu vurguladı. Karatay Sözü YouTube kanalında konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, selülitin aslında vücutta biriken yağ dokusu olduğunu belirtti. Özellikle şekerli gıdaların tüketimi sonrası artan insülinin, fazla şekeri trigliserite çevirerek depoladığını ifade eden Karatay, bu yağ birikimlerinin zamanla selülit olarak görüldüğünü söyledi.
Vücutta göbek, kalça, bacak ve gıdı gibi bölgelerde biriken yağların yalnızca görüntü sorunu olmadığını belirten Karatay, bu dokuların aynı zamanda bir “endokrin organ” gibi çalıştığını ve hormon ürettiğini dile getirdi.
Karatay, yağ dokusunun sanıldığından çok daha tehlikeli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu yağ dokusu 22 türlü hastalığa zemin hazırlıyor. Kanser dahil birçok hastalığın oluşumunda etkili hormonlar üretiyor.”
Özellikle yağ dokusunun östrojen üretimine dikkat çeken Karatay, bu durumun hormonal dengeyi bozarak sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Zayıf Olmak Sağlıklı Olduğunuz Anlamına Gelmiyor...
Selülitin yalnızca kilolu bireylerde görülmediğini ifade eden Karatay, zayıf kişilerde de selülit olabileceğini söyledi. Bu durumun temelinde ise insülin direnci ve leptin direnci olduğunu vurguladı.
Karatay’a göre, dış görünüşe bakarak sağlıklı değerlendirmesi yapmak yanıltıcı olabilir. Çünkü vücutta biriken yağlar, kilo fark etmeksizin aynı riskleri taşıyor.
Selülit için kullanılan kremler ve yapılan masajların kalıcı çözüm olmadığını belirten Karatay, bu uygulamaların daha çok ticari amaçla ön plana çıkarıldığını söyledi. Karatay, selülitin giderilmesinin kısa sürede mümkün olmadığını, bunun sabır ve yaşam tarzı değişikliği gerektirdiğini vurguladı.
Selülitle mücadelede en etkili yöntemin sağlıklı yaşam alışkanlıkları olduğunu belirten Karatay, şu önerilerde bulundu: Düşük glisemik indeksli beslenme Doğal ve katkısız gıdalar tüketme Açık havada vakit geçirme Gün ışığından faydalanma Vitamin ve mineral eksikliklerini giderme Karatay, bunun yalnızca bir diyet değil, bir yaşam biçimi olduğunun altını çizdi. Ağır Metaller ve Toksinlere Dikkat
Vücutta biriken ağır metallerin de selülit oluşumunda etkili olduğunu belirten Karatay, özellikle alüminyum, cıva ve kurşun gibi maddelerin yağ dokusunda biriktiğini ifade etti. Bu toksinlerin zamanla hücre yapısını bozduğunu söyleyen Karatay, vücudun arındırılması gerektiğini belirtti.
Karatay, toksinlerin vücuttan atılması için kaplıca tedavilerinin önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca yeterli su tüketiminin ve vücudun alkali dengesinin korunmasının da selülit üzerinde etkili olduğunu ifade etti. “Sabır ve Disiplin Şart” Selülitin kısa sürede yok edilemeyeceğini belirten Karatay, sürecin zaman alacağını söyledi. “Bir düğmeye basar gibi selülit yok olmaz” diyen Karatay, sabır, düzenli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Programın sonunda Karatay, internet üzerinden satılan sahte ürünlere karşı da vatandaşları uyararak, “Hiçbir ilaç satmıyoruz, bu tür dolandırıcılıklara inanmayın” ifadelerini kullandı.
