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Türkiye'nin yüreğini yakan Bartın'da son durum ne?

2022-10-15 08:51:41
Türkiye'nin yüreğini yakan Bartın'da son durum ne?

Bartın'dan gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamanın ardından birçok can kaybı gerçekleşti. Bu nedenle insanlar sık sık Bartın'da son durum ne? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Bartın'da son durum ne? Sorusunu merak edenler için cevapladık. Peki, Bartın'da son durum ne? Bartın'da patlama nasıl oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

#1
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan Bartın'da son durum ne?

BARTIN'DA SON DURUM NE? Maden ocağındaki patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu'nun Amasra'ya ulaştığı ve bölgede inceleme yaptıkları öğrenildi.

#2
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan Bartın'da son durum ne?

Sabah saat 06.10'da olayla ilgili son durumu paylaşan Bakan Soylu, patlama anında madende 110 işçinin çalıştığını ve riskli bölgede 49 kişinin olduğunu belirterek, "26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 11 yaralımız var. Yaralılardan 6'sı İstanbul'da, 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Yaralıların hayati bir riski bulunmuyor. Madende 15 işçimiz mahsur durumda" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan Bartın'da son durum ne?

VEFAT EDENLERİN SAYISI 28'E YÜKSELDİ - Bakan Soylu'dan yarım saat sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan Bartın'da son durum ne?

Amasra'daki maden patlaması faciasında 58 işçi kurtarıldı.

#5
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan Bartın'da son durum ne?

ERDOĞAN'A BARTIN'A GİDECEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle bugün Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi. Erdoğan bugün Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

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