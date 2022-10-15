Türkiye'nin yüreğini yakan Bartın'da son durum ne?

Bartın'dan gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Amasra ilçesindeki maden ocağında yer altında işçilerin çalıştığı sırada şiddetli bir patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamanın ardından birçok can kaybı gerçekleşti. Bu nedenle insanlar sık sık Bartın'da son durum ne? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Bartın'da son durum ne? Sorusunu merak edenler için cevapladık. Peki, Bartın'da son durum ne? Bartın'da patlama nasıl oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?