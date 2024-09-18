  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1980'lerde yurt dışına kaçırıldı! 2600 yıllık Kline Türkiye'ye getirildi

Airfryer'da asla pişmemesi gereken o besin! Sakın bir parça bile koymayın...

Sağlığınız için çok önemli! İşte dünyanın en güçlü B12 kaynağı

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Balık sezonu başladı: Binbir şifa var, sağlık deposu! İşte eylül ayında tüketilecek balıklar ve faydaları nelerdir?

MKE Ankaragücü’nde Kenan Koçak dönemi

2025 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki en net rakam

Arap ülkesinden İsrail'e ortalığı karıştıracak tehdit: Günleriniz sayılı

Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili gerçekleri açıkladı: 28 milyon Euro... Türkiye'ye resmen ilan ettiler...
Gündem
8
Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

2024-09-18 16:25:37
Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Ordu'da, uygulama esnasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarptığı astsubay şehit oldu.

1
#1
Foto - Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Olay, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapıldığı esnada 07 GU 227 plakalı motosiklet sürücüsü Adem Topçu, jandarma ekiplerince durdurulmak istendi.

#2
Foto - Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Bu esnada 'dur' ihtarına uymayan ve hızlanarak kaçmaya çalışan Adem Topçu, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarptı. Kazada Astsubay Mehmet Fatih Çangır ağır yaralandı.

#3
Foto - Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Kazanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden sürücü bir müddet sonra savrulup düşerken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Bu esnada Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman ve yetkililer ola yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Asiye ve Turgut çiftinin çocuğu olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan astsubayın Sakarya doğumlu ve bekar olduğu öğrenildi. Öte yandan motosiklet sürücüsü Adem Topçu gözaltına alındı.

#6
Foto - Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Öte yandan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda saat 15.00'te tören düzenlenecek. Şehit Çangır, buradaki törenin ardından karayolu ile Samsun Çarşamba Havalimanı'na, ardından ise askeri uçakla memleketi Sakarya'ya uğurlanacak.

#7
Foto - Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J. Asb. Çvş. Mehmet Fatih Çangır, yol emniyet ve kontrol görevini icra ettiği esnada motosiklet çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li Can Ataklı’nın derdine bakın! ‘Herkes Cuma'ya gitmeye başladı’
Gündem

CHP’li Can Ataklı’nın derdine bakın! ‘Herkes Cuma'ya gitmeye başladı’

Şehit babasına, “Kimsin lan sen!” diyecek kadar Türk milletine yabancı olan, PKK’nın sivil katliamı yapmadığını söyleyecek kadar alçalan, AK..
İmamoğlu 'Şehir'den intikam alıyor: Hastane hattı kaldırıldı!
Gündem

İmamoğlu 'Şehir'den intikam alıyor: Hastane hattı kaldırıldı!

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul halkına yaşattığı eziyete bir yenisini daha ekledi. Daha önce yolunu yapmadığı Başakşehir Çam ve Sakur..
"Köpek" Dilan Çıtak Deniz'den polislere tehdit: Yerler seni koçum
Medya

"Köpek" Dilan Çıtak Deniz'den polislere tehdit: Yerler seni koçum

Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta hostese saldıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Deniz'in polisleri tehdit ettiği görüntü ortaya ..
CHP’ye Hamas dersi verdi
Gündem

CHP’ye Hamas dersi verdi

Katil İsrail’in soykırımına direnen Hamas’a terör örgütü yaftalanmasında bulunarak mücahitlerin haklı direnişine gölge düşürmeye çalışan CHP..
"Kes Ulan" Türkiye’de vaziyet değişti

“Kes Ulan” Türkiye’de vaziyet değişti
Bakanlıktan İsrail açıklaması: Sistem kapalı!
Gündem

Bakanlıktan İsrail açıklaması: Sistem kapalı!

Ticaret Bakanlığı, 2 Mayıs 2024 tarihinden bu yana Türkiye'den İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyanna..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23