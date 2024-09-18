Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Ordu'dan şehit haberi

Asiye ve Turgut çiftinin çocuğu olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan astsubayın Sakarya doğumlu ve bekar olduğu öğrenildi. Öte yandan motosiklet sürücüsü Adem Topçu gözaltına alındı.