  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye rakiplerini ezdi geçti! En iyi tatlılar listesinde zirveye yerleşti! Yüzyılın Projesinde 7. hafta maratonu! 50 il tamam, sıra 7 şehirde: 9-15 Şubat haftasında hangi ilde kura çekilişi yapılacak? Kahve içmenize gerek kalmayacak! Sabahları güne enerjik uyanmanın doğal yolu ‘Amerikalı general düşünceli bir şekilde bakıyordu’ Milli savunmaya duygulandıran bağış TFF Fair Play Kurulu, şubat ayı ödüllerini kazananları açıkladı Çalışanları, polis memurunu döverek öldürmüştü! TÜVTÜRK’ten akılalmaz cinayet sonrası yeni karar e-ticaretin büyümesiyle ambalaj kağıtlarına olan talep hızla artırıyor Kağıt sektörüne ambalaj morali AK Partili vekil CHP'lileri tek lafıyla bitirdi: Seçim yok ama... Sigara kullanan milyonları ilgilendiren gelişme! Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hayata geçiriyor: İçen herkese gidecek
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin yeni petrol denizi bulundu! 4 şehrimizde aynı anda düğmeye basıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin yeni petrol denizi bulundu! 4 şehrimizde aynı anda düğmeye basıldı

Petrol arama için yeni bir adım atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 4 şehrimizde aynı anda düğmeye bastı.

1
#1
Foto - Türkiye’nin yeni petrol denizi bulundu! 4 şehrimizde aynı anda düğmeye basıldı

TPAO'nun Adana ve Mersin'de bulunan 4 sahası için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Türkiye’nin yeni petrol denizi bulundu! 4 şehrimizde aynı anda düğmeye basıldı

Buna göre, TPAO'nun Adana ve Mersin'de bulunan 52 bin 903 hektar, 51 bin 615 hektar, 20 bin 993 hektar ve 38 bin 215 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

#3
Foto - Türkiye’nin yeni petrol denizi bulundu! 4 şehrimizde aynı anda düğmeye basıldı

Öte yandan, TPAO'nun Adıyaman ve Hakkari'de bulunan 2 kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı. Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Hakkari illerini kapsayan 43 bin 150 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 12 Ocak 2028'e kadar, 36 bin 25 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 1 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali KOÇ

yine GAZ ÇIKARTIYORSUNUZ :)
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı
Gündem

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı

Rusya’nın Türkiye nezdindeki geçici maslahatgüzarı Aleksey Ivanov gündeme ilişkin önemli açıklamalarda buludnu. Ivanov, "Bugün Rusya-Türkiye..
Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'
Dünya

Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız'

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Edil Baisalov, Rus medyasına verdiği röportajda ülkesinin “Rus dünyasının” siyasi değil, kültürel bir parças..
Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi
Siyaset

Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Ümit Özdağ'ın cezası kesildi

Mossad güdümlü Zafer Partisi Genel Başkanı Japon Ümit Özdağ, Şeyh Said Hazretlerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davad..
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Yapılan 455 bin konutu küçümseyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp konteynerleri ile övündü.
AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap
Gündem

AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, deprem bölgesindeki hizmetleri küçümsemeye kalkışan ve elindeki üç beş malzemeyi "hizmet" d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23