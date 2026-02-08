Okan Buruk sonunda bunu da yaptı! Yeni dönem başlıyor...
Ara transfer dönemini kapatan Galatasaray önümüzdeki sezon için harekete geçti.
Futbolcu transferi haricinde teknik ekipte de değişikliğe gidecek olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un ekibine yeni bir isim katılacak.
Galatasaray Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken başarıların arkasında önemli bir isim var. Teknik direktör Okan Buruk Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.
Ayrıca Okan Buruk, Trendyol Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.
Bu durum Okan Buruk'un Galatasaray'daki yerini sağlamlaştırırken ekibinde ise değişiklikler olacak. Önümüzdeki sezon Okan Buruk'un ekibine Galatasaraylı eski bir oyuncu katılacak. Bu konuda gündeme bir çok isim geliyor. İsim konusunda net bir durum yok. Ancak Hakan Balta en fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor.
