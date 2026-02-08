Okan Buruk sonunda bunu da yaptı! Yeni dönem başlıyor...

Bu durum Okan Buruk'un Galatasaray'daki yerini sağlamlaştırırken ekibinde ise değişiklikler olacak. Önümüzdeki sezon Okan Buruk'un ekibine Galatasaraylı eski bir oyuncu katılacak. Bu konuda gündeme bir çok isim geliyor. İsim konusunda net bir durum yok. Ancak Hakan Balta en fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor.