Kredi notu düşük çıkanlar dikkat! Banka artık kumar bağımlısı sayacak!
Kamu bankalarında bulunan şans oyunları sekmesi tamamen kaldırıldı. Böylece kamu bankaları üzerinden şans oyunları oynanamayacak.
Kamu bankalarında bulunan şans oyunları sekmesi tamamen kaldırıldı. Böylece kamu bankaları üzerinden şans oyunları oynanamayacak.
Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele sürüyor. Bankaların ödemeler sisteminde "şans oyunları"na yönlendiren sekme bulunuyordu. Şans oyunu oynayacaklar buraya girerek istedikleri bir şans oyunu sitesini seçip, oradaki hesabına limitsiz para aktarımı yapabiliyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi." uyarısının ardından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, bu sekmeleri sisteminden kaldırdı.
BAHİS SİTELERİNE ÖDEME YAPMANIN ÖNLENMESİ AMAÇLANDI Kararın Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'ndaki 7 öncelik alanından olan "finansal sistemde önleme" başlığı altında alındığı öğrenildi.
ŞANS OYUNLARINA PARA AKTARAN SEKMELER KALDIRILDI Yeni uygulama, mobil bankacılık başta olmak üzere şans oyunları sitelerine para aktarılan sekmelerini kaldırdı.
ŞANS OYUNLARINA PARA AKTARANLAR KUMAR BAĞIMLISI SAYILACAK Ayrıca şans oyunu sitelerine para aktaranların "kumar bağımlısı" olduğu değerlendirilerek bu kişilerin kredi notunun düşürüleceği ve kredi taleplerinin olumsuz neticelenme ihtimalinin artacağı öğrenildi.
KREDİ NOTLARI DÜŞECEK Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, bankalardan şans oyunları sitelerine para aktaran kişiler, "kumar bağımlısı" olarak değerlendirilerek bankalara yaptıkları kredi başvurularında kredi notları düşecek. Bu kişiler "Makul şüphe" kapsamına alınacak ve kara listeye eklenebilecekler./ kaynak: ensonhaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23