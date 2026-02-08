İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "siyasal casusluk" soruşturmasında, CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandalları yeni bir boyut kazandı. İddianameye giren MASAK raporları, gazeteci Merdan Yanardağ’ın eşinin ortağı olduğu şirket üzerinden, İsviçre merkezli karanlık istihbarat firması Talkwalker’a binlerce euro aktarıldığı tespit edildi.