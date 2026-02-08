  • İSTANBUL
İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!


İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "siyasal casusluk" soruşturmasında, CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandalları yeni bir boyut kazandı. İddianameye giren MASAK raporları, gazeteci Merdan Yanardağ’ın eşinin ortağı olduğu şirket üzerinden, İsviçre merkezli karanlık istihbarat firması Talkwalker’a binlerce euro aktarıldığı tespit edildi.

#1
Foto - İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibine yönelik başlattığı "siyasal casusluk" soruşturması, Türk siyaset tarihinin en büyük skandallarından birine dönüştü. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun kurduğu iddia edilen suç örgütünün, yabancı istihbarat aparatlarıyla olan finansal bağı MASAK tarafından tescillendi. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın eşinin ortağı olduğu firmanın, İsviçre merkezli analiz ve istihbarat şirketi Talkwalker’a yaptığı gizemli ödemeler, davanın en somut delili olarak dosyaya girdi.

#2
Foto - İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

Ekrem İmamoğlu'nun siyasal casusluk soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddianamede gazeteci Merdan Yanardağ'ın eşinin, ortağı olduğu şirket aracılığıyla İsviçre merkezli istihbarat firması Talkwalker'a 65 bin 546 euro para transferi yaptığı MASAK raporlarıyla tespit edildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 'Siyasal casusluk' iddianamesinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

#3
Foto - İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüphelinin 2019 seçim sürecinde siyasi menfaat sağlamak için hiyerarşi içerisinde hareket ettiği tespit edildi. İmamoğlu'nun milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini kopyalayıp seçim çalışmasını yürütmesi karşılığında Hüseyin Gün'e verdiği belirlendi. Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisistendi. İddianamede, Merdan Yanardağ'la ilgili MASAK tespitlerine de yer verildi.

#4
Foto - İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

ŞÜPHELİ TRANSFERLER MASAK raporuna göre Hüseyin Gün'den 10 bin euro nakit para aldığı ortaya çıkan Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ'ın "Angelabs İnternet Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri" isimli şirketin ortağı olduğu, bu firmanın faaliyet alanının ise çevrimiçi konuşma, medya içeriklerini ve piyasa araştırmasını analiz etmesini sağlayan yapay zekâ destekli istihbarat toplama firması Lüksemburg merkezli "Talkwalker"a ise 65 bin 546 euro swift işlemi gönderdiği saptandı. Benzer alanda faaliyet gösteren ve darkweb ve OSİNT gibi internetin illegal alanını kullanan yurtdışı kaynaklı firmalar başta olmak üzere Necati Özkan'a ait Öykü Reklam Hizmetleri isimli firmaya da farklı işlemlerde çok sayıda miktarın transfer edildiği belirlendi.

#5
Foto - İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

TELE1'İ SUÇTA ARAÇ OLARAK KULLANDI Yanardağ'ın 22 Haziran 2023 tarihinde "Kemal Kılıçdaroğlu TELE 1'in sorularını yanıtlıyor" başlıklı yayını gerçekleştirdiği, yayın sonrası Yanardağ'ın Hüseyin Gün ile gerçekleştirdiği telefon irtibatında 'Soru, tavsiyeleriniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim' şeklinde diyaloglarının tespit edildiği aktarıldı. Yanardağ'ın örgüt yöneticisi Hüseyin Gün'ün talimat ve yönlendirmesiyle hareket ettiğinin altı çizilen iddianamede, bu nedenle söz konusu TELE 1 kanalına kayyum atandığı, casusluk faaliyetlerinde basın ayağını oluşturup algı çalışmalarında TELE 1 isimli kanalın suçta araç olarak kullanılması nedeniyle müsaderesine karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

#6
Foto - İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

CASUSLUĞA İŞTİRAK ETTİ İddianamede Merdan Yanardağ'ın ilk etapta Gün'den muhtelif zamanlarda elden döviz cinsinden para aldığını kabul etmediği ancak tespitler sonrası ifadesinde almış olabileceğini beyan etmesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlatıldı.

#7
Foto - İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni olan Yanardağ iddianameye göre, Hüseyin Gün'ün talimatları doğrultusunda İmamoğlu lehine algı oluşturmak adına talimatlar doğrultusunda yayınlar yaptı. Bu nedenle Yanardağ'ın Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticisi Hüseyin Gün'ün hiyerarşisinde casusluk eylemlerine iştirak ettiği belirtildi.

#8
Foto - İmamoğlu’nun casusluk ağı deşifre oldu! MASAK raporu patladı, skandal büyüdü: Merdan Yanardağ’ın eşi üzerinden İsviçre’ye para trafiği!

İMAMOĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE Savcılık hazırladığı iddianamede, özellikle Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştirdiği faaliyetlerde yurtdışı kaynaklı istihbarat firmaları başta olmak üzere çok sayıda firma ile kendi aralarında para transferi gerçekleştirdiklerini, tüm bu işlemlerin şüpheli bulunduğunu vurguladı.

