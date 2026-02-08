Yüzyılın Projesinde 7. hafta maratonu! 50 il tamam, sıra 7 şehirde: 9-15 Şubat haftasında hangi ilde kura çekilişi yapılacak?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bugüne kadar 50 ilde 177 bin 126 hak sahibinin yüzünü güldüren dev projede bu hafta 7 ilde daha kura maratonu başlıyor. Bakan Murat Kurum'un "Takvim tıkır tıkır işliyor" mesajıyla müjdelediği süreçte, toplamda 203 bin hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki 9-15 Şubat haftasında hangi ilde kura çekilişi yapılacak?