Türkiye'nin kapısını çaldılar: Bize biraz daha SİHA satın
Türkiye'den saha önce insansız hava aracı tedarik eden ülke bir kez daha Ankara'nın kapısını çaldı. Yüklü alım için görüşmelere başlandı. İşte tedarikle ilgili son detaylar...
Türkiye'den saha önce insansız hava aracı tedarik eden ülke bir kez daha Ankara'nın kapısını çaldı. Yüklü alım için görüşmelere başlandı. İşte tedarikle ilgili son detaylar...
GDH'de yer alan habere göre, Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Labuan Hava Üssü'nde düzenlenen ANKA-S teslim töreninde yaptığı açıklamada, mevcut filoya üç adet daha ANKA eklenmesinin değerlendirildiğini duyurdu. Söz konusu tedarikin gerçekleşmesi halinde Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin ANKA filosu iki katına çıkmış olacak.
Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, ilave ANKA tedarikinin mevcut Malezya Planı kapsamında yer aldığını belirterek, sistemlerin ülke genelindeki operasyonel kapsama alanını önemli ölçüde artıracağını söyledi.
Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, "İkinci faz kapsamında üç adet daha ANKA tedarik edilmesine yönelik bir teklifimiz bulunuyor. Şu anda iki hava aracını dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Üç sistem daha envantere girerse ülkenin tamamını kapsayabilecek bir gözetleme ağı oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.
Malezya, üç adet ANKA-S ve ilgili yer kontrol istasyonları ile eğitim paketlerini kapsayan sözleşmeyi 2023 yılında Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA) imzalamıştı.
Toplam 423,8 milyon Malezya Ringgiti değerindeki program kapsamında teslim edilen ANKA-S sistemleri, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin insansız hava aracı kabiliyetlerinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.
Malezya Savunma Bakanlığı, ANKA-S sistemlerini Labuan Hava Üssü'nde konuşlandırmayı planlıyor. Platformun özellikle Güney Çin Denizi'nde gözetleme faaliyetleri yürütmesi ve Malezya'nın hak iddia ettiği deniz alanlarında durumsal farkındalık sağlaması hedefleniyor. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, ANKA-S'nin ülkenin "gözleri ve kulakları" olarak görev yapacağını belirterek, sistemin dünyanın en yoğun rekabet yaşanan deniz bölgelerinden birinde Malezya'ya kritik bilgi üstünlüğü sağlayacağını ifade etti.
ANKA-S, 30.000 feet irtifaya kadar görev yapabiliyor ve 24 saatin üzerinde havada kalış süresi sunuyor. Sistem; deniz gözetleme, sınır güvenliği, keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılabiliyor. Yüksek havada kalış süresi sayesinde geniş alanların kesintisiz olarak izlenmesine imkan tanıyor. Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, ANKA-S'nin gemileri tespit ve takip etme kabiliyetinin güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlayacağını belirterek, "Bu sayede kaynaklarımızı daha verimli kullanabilir, ihlal tespit edilen bölgelere doğru zamanda ve doğru şekilde müdahale edebiliriz." dedi.
ANKA-S'nin silah entegrasyonuna uygun bir platform olduğunu belirten Malezyalı yetkililer, buna rağmen mevcut savunma politikaları doğrultusunda sistemlerin silahsız olarak kullanılacağını açıkladı. Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Malezya'nın savunma yaklaşımının saldırı değil egemenliğin korunmasına odaklandığını vurgulayarak, ANKA-S'nin öncelikli olarak gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılacağını ifade etti.
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