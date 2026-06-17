Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, "İkinci faz kapsamında üç adet daha ANKA tedarik edilmesine yönelik bir teklifimiz bulunuyor. Şu anda iki hava aracını dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Üç sistem daha envantere girerse ülkenin tamamını kapsayabilecek bir gözetleme ağı oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.