  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor! Değişecek: Apple, İsrailli girişim Q.ai’yi sessiz sedasız satın aldı! iPhone'larda neler değişecek? Antalya'da kaybolan çocuk Adana'da bulundu Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi! Uzak durun, yoksa sonuçları acı olur! Papa Leo'dan yapay zekanın tehditlerine karşı uyarı Kış aylarında talep arttı: En çok tercih edilen turşu, satışları patladı! Bitlis kışa teslim! Kar yolları kapattı besiciler yolları kızakla aştı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!

Türkiye ile İran arasındaki köklü tarihsel bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!

#1
Foto - Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bölgesel güvenlik, barış ve karşılıklı iş birliğini güçlendirmek için yarın (30 Ocak Cuma) Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Türkiye ile İran arasındaki köklü tarihsel bağların daha da derinleştirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sağlamak üzere planlandı.

#2
Foto - Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!

Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Irakçi’nin, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin hem bölgesel güvenlik hem de ekonomik refah açısından temel bir rol oynadığını vurgulayacağı belirtiliyor. Türkiye’nin, 2014’te kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalar üzerinden ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini teyit etmesi bekleniyor. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret, enerji, ulaştırma ve sınır ticaret merkezleri dâhil olmak üzere ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin öncelikli konular arasında olacağı kaydedildi. Ayrıca ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmaya yönelik karşılıklı çabaların artırılması hedefi üzerinde durulacağı öngörülüyor.

#3
Foto - Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!

Barışçıl diyalog ve bölgesel istikrar mesajı Fidan’ın, Türkiye’nin İran’daki son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek ülkenin huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etmesi bekleniyor. Türkiye’nin olası askeri müdahalelere karşı olduğunu bir kez daha vurgulayacağı ve mevcut gerilimlerin diyalog yoluyla çözülmesine katkı sunmaya hazır olduğunu dile getireceği belirtiliyor. Bu çerçevede ziyaretin, İran’ın barışçıl diplomasi ve bölgesel güvenlik konularında Türkiye ile ortak çalışma isteğini perçinleyeceği yorumları yapılıyor. Türkiye’nin, İran’ın güvenlik ve bölgesel istikrar hedefleri konusunda yapıcı bir diyalog ortağı olarak rol oynama niyetini yinelemesi bekleniyor, bu da iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine önemli bir katkı sunabilir.

#4
Foto - Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!

Ziyaret aynı zamanda İran’ın uluslararası alanda barışçı politikalarına desteğin artırılması ve bölgesel krizlerin çözümünde ortak adımlar atılması perspektifini öne çıkaracak. Ziyaret aynı zamanda İran’ın uluslararası alanda barışçı politikalarına desteğin artırılması ve bölgesel krizlerin çözümünde ortak adımlar atılması perspektifini öne çıkaracak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?
Gündem

Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Babam ihale alana daire satmış, araç satmış ne var bunda?" başlıklı yazısı...
CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti
Gündem

CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, CHP'li belediyelerdeki dev yolsuzluk ve rüşvet ağını ele aldığı yazısında, Aziz İhsan Aktaş davası üzerinden ..
6.15 trilyon dolarlık dev keşif dünyayı sarsacak: Tarihin en büyük demir cevheri rezervi bulundu
Dünya

6.15 trilyon dolarlık dev keşif dünyayı sarsacak: Tarihin en büyük demir cevheri rezervi bulundu

Hamersley bölgesinde ortaya çıkarılan 55 milyar tonluk yüksek tenörlü demir cevheri yatağı, yalnızca Avustralya ekonomisini değil küresel çe..
Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte son dönemde kronikleşen su kesintileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ..
Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi
Gündem

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

En güçlü olduğu yer olan Suriye’de bile yok olmanın eşiğine gelen teröristlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) el uzattı. Türk ve Suriye ist..
Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız
Gündem

Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız

Türkiye ile normalleşme kararı alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Rusya'ya gözdağı sayılabilecek bir açıklama geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23