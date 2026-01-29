Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!
Türkiye ile İran arasındaki köklü tarihsel bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!
Türkiye ile İran arasındaki köklü tarihsel bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bölgesel güvenlik, barış ve karşılıklı iş birliğini güçlendirmek için yarın (30 Ocak Cuma) Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Türkiye ile İran arasındaki köklü tarihsel bağların daha da derinleştirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sağlamak üzere planlandı.
Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Irakçi’nin, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin hem bölgesel güvenlik hem de ekonomik refah açısından temel bir rol oynadığını vurgulayacağı belirtiliyor. Türkiye’nin, 2014’te kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalar üzerinden ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini teyit etmesi bekleniyor. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret, enerji, ulaştırma ve sınır ticaret merkezleri dâhil olmak üzere ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin öncelikli konular arasında olacağı kaydedildi. Ayrıca ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmaya yönelik karşılıklı çabaların artırılması hedefi üzerinde durulacağı öngörülüyor.
Barışçıl diyalog ve bölgesel istikrar mesajı Fidan’ın, Türkiye’nin İran’daki son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek ülkenin huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etmesi bekleniyor. Türkiye’nin olası askeri müdahalelere karşı olduğunu bir kez daha vurgulayacağı ve mevcut gerilimlerin diyalog yoluyla çözülmesine katkı sunmaya hazır olduğunu dile getireceği belirtiliyor. Bu çerçevede ziyaretin, İran’ın barışçıl diplomasi ve bölgesel güvenlik konularında Türkiye ile ortak çalışma isteğini perçinleyeceği yorumları yapılıyor. Türkiye’nin, İran’ın güvenlik ve bölgesel istikrar hedefleri konusunda yapıcı bir diyalog ortağı olarak rol oynama niyetini yinelemesi bekleniyor, bu da iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine önemli bir katkı sunabilir.
Ziyaret aynı zamanda İran’ın uluslararası alanda barışçı politikalarına desteğin artırılması ve bölgesel krizlerin çözümünde ortak adımlar atılması perspektifini öne çıkaracak. Ziyaret aynı zamanda İran’ın uluslararası alanda barışçı politikalarına desteğin artırılması ve bölgesel krizlerin çözümünde ortak adımlar atılması perspektifini öne çıkaracak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23