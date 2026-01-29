Türkiye'nin İran'la işbirliği güçleniyor: Bağların daha da güçleneceği yorumları yapılıyor!

Barışçıl diyalog ve bölgesel istikrar mesajı Fidan’ın, Türkiye’nin İran’daki son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek ülkenin huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etmesi bekleniyor. Türkiye’nin olası askeri müdahalelere karşı olduğunu bir kez daha vurgulayacağı ve mevcut gerilimlerin diyalog yoluyla çözülmesine katkı sunmaya hazır olduğunu dile getireceği belirtiliyor. Bu çerçevede ziyaretin, İran’ın barışçıl diplomasi ve bölgesel güvenlik konularında Türkiye ile ortak çalışma isteğini perçinleyeceği yorumları yapılıyor. Türkiye’nin, İran’ın güvenlik ve bölgesel istikrar hedefleri konusunda yapıcı bir diyalog ortağı olarak rol oynama niyetini yinelemesi bekleniyor, bu da iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine önemli bir katkı sunabilir.