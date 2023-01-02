Türkiye'nin ilk "sivil" hava ve uzay hekimliği eğitim merkezi için geri sayım

Prof. Dr. Ali İhsan Uzar, Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkezinde ağırlıklı olarak akademik, Eskişehir'de ise uygulamalı eğitimlerin verileceğini belirterek, "Ayrıca hava ve uzay hekimlerinin sayısının artırılması için Gülhane Tıp Fakültesi'ni bitiren bütün askeri hekimleri burada kısa süreli eğitime almayı düşünüyoruz. Böylelikle bütün askeri hekimler aynı zamanda uçuş hekimi de olacak. Bu yönde bir planlamamız var." dedi. Milli Uzay Programı'nın ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin gerçekleştirilecek olmasının önemini vurgulayan Uzar, "Bu sürece katkı vermek, adayların eğitim süreçlerinde bulunmak çok güzel bir duygu. Ayrıca hava ambulansı olarak görev yapan uçak ve helikopterlerde yaralı ve hasta tahliyesi sırasında görev yapacak uçuş hekimlerinin yetiştirilmesi, sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.