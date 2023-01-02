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Eğitim
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Türkiye'nin ilk "sivil" hava ve uzay hekimliği eğitim merkezi için geri sayım

2023-01-02 16:53:39
Türkiye'nin ilk "sivil" hava ve uzay hekimliği eğitim merkezi için geri sayım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Uzar, Türkiye'de ilk kez sivil üniversite bünyesinde oluşturulan Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkezinin 3-4 ay içinde açılacağını bildirdi. Uzar, AA muhabirine yaptığı açılamada, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların enstitü öncülüğünde sürdürülen eğitim süreçleri ile hava ve uzay hekimliği alanında atılacak yeni adımlara ilişkin bilgileri paylaştı.

#1
Foto - Türkiye'nin ilk "sivil" hava ve uzay hekimliği eğitim merkezi için geri sayım

2018'de kurulan enstitünün 10 bilim dalından birinin de Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı olduğunu belirten Uzar, bu alandaki hekimlerin havadan tahliye edilen hasta ve yaralıların sağlığı, tedavi ve takip süreçleri üzerine odaklandığını söyledi. Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalının uzaya gidecek ilk Türk astronotun belirlenmesi için adayların muayene ve eğitim süreçlerini de üstlendiğini anlatan Uzar, bu çalışmaları Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) ile işbirliği içinde yürüttüklerini dile getirdi. Uzar, seçilen adayların Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde teorik eğitimlerini aldığını, uygulamalı eğitimlerin ise yine enstitü uzmanları öncülüğünde Eskişehir'de sürdürüldüğünü kaydetti.

#2
Foto - Türkiye'nin ilk "sivil" hava ve uzay hekimliği eğitim merkezi için geri sayım

Prof. Dr. Uzar, Türkiye'de ilk kez sivil üniversite bünyesinde, Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde açılacak Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkeziyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Enstitümüz bünyesinde Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkezinin 3-4 ay içinde tamamlanmasını ve hizmete girmesini planlıyoruz. Multidisipliner bir anlayışla faaliyet gösterecek merkez, özellikle doçent, profesör düzeyinde hava ve uzay hekimliği alanında bilim insanlarını yetiştirmeye odaklanacak. Hava hekimleri temelde ağırlıklı olarak askeri personelden oluşuyordu. Ancak özellikle hava ambulanslarının gelişmesi, sayısının artması, Türk Hava Yolları'nın ağını genişletmesi gibi nedenlerle sivil hekimlere yönelik ihtiyaç da arttı, bu konuda eğitim verme ihtiyacı oluştu. Türk Hava Kuvvetleri ile imzalanan protokol kapsamında, bundan sonra askeri ve sivil hekimlerin eğitimleri kurulacak merkezimizde Eskişehir'deki merkezle koordineli olarak yapılacak. Böylelikle sivil hava ve uzay hekimlerinin de sayısı artacak." dedi.

#3
Foto - Türkiye'nin ilk "sivil" hava ve uzay hekimliği eğitim merkezi için geri sayım

Prof. Dr. Ali İhsan Uzar, Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkezinde ağırlıklı olarak akademik, Eskişehir'de ise uygulamalı eğitimlerin verileceğini belirterek, "Ayrıca hava ve uzay hekimlerinin sayısının artırılması için Gülhane Tıp Fakültesi'ni bitiren bütün askeri hekimleri burada kısa süreli eğitime almayı düşünüyoruz. Böylelikle bütün askeri hekimler aynı zamanda uçuş hekimi de olacak. Bu yönde bir planlamamız var." dedi. Milli Uzay Programı'nın ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin gerçekleştirilecek olmasının önemini vurgulayan Uzar, "Bu sürece katkı vermek, adayların eğitim süreçlerinde bulunmak çok güzel bir duygu. Ayrıca hava ambulansı olarak görev yapan uçak ve helikopterlerde yaralı ve hasta tahliyesi sırasında görev yapacak uçuş hekimlerinin yetiştirilmesi, sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

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