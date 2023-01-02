2023-01-02 16:53:39 Türkiye'nin ilk "sivil" hava ve uzay hekimliği eğitim merkezi için geri sayım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Uzar, Türkiye'de ilk kez sivil üniversite bünyesinde oluşturulan Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkezinin 3-4 ay içinde açılacağını bildirdi. Uzar, AA muhabirine yaptığı açılamada, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların enstitü öncülüğünde sürdürülen eğitim süreçleri ile hava ve uzay hekimliği alanında atılacak yeni adımlara ilişkin bilgileri paylaştı.