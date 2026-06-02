Türkiye'nin ilk hipermarketi bir anda kapatıldı: Her şey sessiz sedasız oldu
Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak bilinen ve boykot listesinde de yer alan ünlü marketten kötü haber geldi. Market kepenk indirdi, alınan kararın gerekçesi ortaya çıktı.

Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak bilinen İçerenköy CarrefourSA'nın faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 33 yıldır hizmet veren mağazanın 18 Mayıs 2026 tarihinden bu yana müşterilerine hizmet vermediği belirtildi.

Mağaza girişine asılan bilgilendirme notunda, AVM kaynaklı nedenler nedeniyle ürün kabulü yapılamadığı ve bu nedenle hizmet verilemediği ifade edildi. İlk açıklamada teknik nedenlerden söz edilirken, daha sonra sorunun alışveriş merkezi yönetiminden kaynaklandığı belirtildi.

Carrefour'un Türkiye serüveni 22 Kasım 1993'te İstanbul İçerenköy'de başladı. Açıldığı dönemde Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak gösterilen mağaza öne çıkmaya başlamıştı.

1996 yılında AVM bölümünün de eklenmesiyle büyüyen kompleks, uzun yıllar Kozyatağı Carrefour Alışveriş Merkezi adıyla faaliyet gösterdi. 127 dönümlük alan üzerine kurulan tesis, İstanbul Anadolu Yakası'nın en yoğun alışveriş merkezlerinden biri haline geldi.

Mağazanın günlerdir kapalı olması nedeniyle bazı müşteriler alışveriş yapamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Kurban Bayramı öncesinde hazırlanan yardım kolilerinin teslimatlarının ise CarrefourSA'nın Acıbadem şubesinden yapılacağı duyuruldu.

