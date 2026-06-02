Cihat Yaycı'dan Türkiye için S-400 isyanı: 'Nerede adalet' diyerek sitem etti
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Almanya’nın Türkiye’ye Patriot konuşlandırma planı ve ülkemize uygulanan S-400 yaptırımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GZT'de yer alan habere göre, Almanya’nın Türkiye’ye ani bir kararla Patriot hava savunma sistemi gönderme kararı almasını değerlendiren Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, bu hamlenin küresel ölçekte çok net bir mesaj barındırdığını ifade etti.
Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya'nın bu adımının, "Avrupa'nın güvenliği ancak Türkiye ile sağlanabilir ve Türkiye NATO'nun vazgeçilmez bir üyesidir" gerçeğini bir kez daha kanıtladığını belirten Yaycı, Türkiye'nin hem Avrupa hem de NATO için jeopolitik bir kalkan ve cephe ülkesi olduğunu hatırlattı.
Çatışmaların ve balistik füze tehditlerinin tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişlemesiyle birlikte bu kararın alındığına dikkat çeken Yaycı, zamanlama konusundaki çelişkilere değindi. Türkiye'nin meşru hava savunma ihtiyacı doğrultusunda aldığı S-400 sistemlerinin müttefikler tarafından sürekli bir baskı unsuru olarak kullanıldığını belirten Yaycı, müttefiklerin bu ikircikli tutumunu eleştirerek, füzelerin konuşlandırılacağı muhtemel alanların Kürecik ve İncirlik üslerini de içine alacak şekilde Malatya veya Adana İncirlik bölgeleri olacağını öngördü.
Yaycı, Batı'nın bu hamlelerle Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını kendisine bağımlı kılmayı amaçladığının altını çizdi.
Komşu Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerine ve Batı'nın bu duruma göz yummasına sert tepki gösteren Cihat Yaycı, Ege ve Doğu Akdeniz'deki diplomatik satrancı şu sözlerle özetledi: "Türkiye S-400 aldığı için kıyameti koparan müttefiklerimiz, Yunanistan’ın elindeki Rus yapımı S-300'leri modernize edip 'S-300 Plus' seviyesine getirmesine ve üstüne Batı’dan Patriot almasına tamamen sessiz kalıyor."
Yunanistan’ın İran tehdidini bahane ederek gayriaskeri statüdeki Kerpe Adası’na ve Edirne sınırındaki Dimetoka’ya Patriot bataryaları yerleştirdiğini belirten Yaycı, asıl amacın İran değil, Türkiye’yi radar baskısı altında tutmak olduğunu ifade etti. Ancak Türkiye’nin kararlı diplomatik duruşu ve Almanya’dan gelen Patriot hamlesi sonrası Yunanistan’ın adalardaki bu sistemleri geri çekmek zorunda kaldığını ve şu an Atina'da yer yerinden oynadığını sözlerine ekledi.
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'ya göre tüm bu diplomatik ve askeri kuşatmayı kırmanın tek bir yolu var: Tam bağımsız savunma sanayii.
